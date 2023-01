Nothing Phone (2) vient conquérir les États-Unis

Comme prévu, la société de Carl Pei, Nothing, a fait son entrée sur le marché des smartphones l’année dernière. L’appareil en question était le Nothing Phone (1), un appareil différent de tout ce que nous avions sur le marché. Le téléphone a tenté d’innover avec un arrière différent composé d’un design fantaisiste et de LED qui s’allumeront pour différentes raisons. La marque mise également sur une expérience logicielle cohérente sous la forme de Nothing OS. Le téléphone Nothing (1) n’était probablement pas le téléphone le plus populaire de 2022, mais a certainement laissé sa marque sur le marché. Le succès a été suffisant pour assurer une suite qui viendra bientôt sous le nom de Nothing Phone (2). Selon Carl Pei, contrairement au premier téléphone, le Nothing Phone (2) arrivera aux États-Unis.

Lors d’une interview avec Inverse (via), Carl Pei a déclaré que Rien ne ferait des États-Unis sa priorité n°1 en termes de marchés. Pourtant, le Nothing Phone (1) était absent de ce marché ciblé. Le téléphone peut être acquis par toute personne ayant des connaissances, mais il ne fonctionnera pas avec les opérateurs américains. Le Nothing Phone (2) arrangera les choses et embrassera les États-Unis.

Nothing Phone (2) sera une alternative aux consommateurs aux États-Unis

Selon Carl Pei, le Nothing Phone (2) volera vers des hauteurs plus élevées. L’appareil sera plus premium que l’original, mais il est quand même difficile de dire s’il s’agira d’un produit phare. Pei ne l’appelle pas un « produit phare » et déclare que Nothing vise à offrir une expérience logicielle raffinée et une conception matérielle innovante. Cependant, ils ne pousseront pas le meilleur matériel à tout prix. Pei explique également pourquoi le Nothing Phone (1) était absent des États-Unis.

Selon le PDG, Nothing disposait de suffisamment de ressources au moment du développement de Nothing Phone (1). Les opérateurs américains exigent que les téléphones passent par un processus de certification. De plus, ils nécessitent certaines fonctionnalités du logiciel. Pei déclare qu’au début, il n’y avait que 5 ingénieurs travaillant sur Nothing. Pour cette raison, le développement de Nothing OS a été externalisé. Après la sortie du téléphone, les choses ont commencé à changer. L’équipe compte maintenant plus de 100 personnes travaillant sur le logiciel. En conséquence, Nothing OS basé sur Android 13 est un développement entièrement interne.

Au moment de la sortie de Nothing Phone (2), nous nous attendons à ce que le logiciel mûrisse encore plus. L’entreprise compte aujourd’hui jusqu’à 400 employés. De plus, ses revenus sont passés de 24 millions de dollars la première année à 200 millions de dollars en 2022.

Rien n’a assez de ressources pour aller aux États-Unis avec le Nothing Phone (2). Carl Pei dit que c’est le bon moment, après tout, les consommateurs américains commencent à s’ennuyer avec le duopole Apple et Samsung. Avec la disparition de LG, ils doivent opter pour Motorola et OnePlus. Rien ne sera bientôt une cinquième offre.

À l’heure actuelle, il est difficile de déterminer les spécifications d’un éventuel Nothing Phone (1). Mais si nous sommes ici pour rêver, il serait intéressant de le voir venir avec Snapdragon 8+ Gen 1. Apparemment, nous pourrions voir le Nothing Phone (2) arriver cette année, malgré quelques vieilles rumeurs.