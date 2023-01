Ces deux Samsung Galaxy pas chers reçoivent également la mise à jour Android de janvier

La mise à jour de sécurité de janvier est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A12 Nacho et le Galaxy A03s en Europe avec les versions de firmware A127FXXS7CWA1 et A037GXXS2CWA3, respectivement.

Le Samsung Galaxy A03s est mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de janvier 2023 dans tous ses terminaux, non seulement dans les séries Galaxy S et Galaxy Note, mais aussi dans les modèles plus sobres de la famille Galaxy A. Une bonne preuve en est que, comme As nous a confirmé SamMobile, la marque coréenne a commencé à mettre à jour deux de ses Galaxy les moins chers, les Galaxy A12 Nacho et Galaxy A03s, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, Samsung a déjà commencé à publier la mise à jour de sécurité de janvier sur le Samsung Galaxy A12 Nacho dans plusieurs pays européens, dont la France, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et le Royaume-Uni et sur les Samsung Galaxy A03 de cinquante régions. du monde, dont la France et le Royaume-Uni.

Le correctif de sécurité de janvier atteint les Galaxy A12 Nacho et Galaxy A03

La mise à jour Android de janvier 2023 atteint déjà les Samsung Galaxy A12 Nacho et Galaxy A03 avec les versions de firmware A127FXXS7CWA1 et A037GXXS2CWA3, respectivement, et dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige plus de 50 problèmes de sécurité, en corrige quelques-uns. bugs généraux de l’interface et améliore les performances du smartphone.

Le Samsung Galaxy A12 Nacho et le Galaxy A03 sont sortis en août 2021 avec Android 11 avec One UI 3.1 et ont récemment reçu Android 13 avec One UI 5.0, qui sera leur dernière mise à jour du système d’exploitation Android. Bien entendu, ces deux terminaux continueront de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’en 2026.

Si vous possédez l’un de ces deux Galaxy A et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre mobile et de cliquer sur l’option Mise à jour logicielle.

Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de janvier 2023 maintenant disponibles

Si tel est le cas, il vous suffit de toucher le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile Samsung avec le dernier correctif de sécurité Android.

