Alternatives à Ivory pour Android : 4 bons clients Mastodon que vous pouvez utiliser sur votre mobile

Ivory est le client Mastodon créé par les développeurs du mythique Tweetbot

Après la disparition forcée des clients Twitter tiers, de nombreux développeurs ont décidé de commencer à créer des clients pour le réseau social alternatif à Twitter le plus populaire du moment : Mastodon. De tous, Ivory est celui qui a attiré tous les regards, car il s’agit de la nouvelle application créée par l’entreprise derrière l’un des clients Twitter les plus populaires de l’histoire : Tweetbot.

Et bien que seuls les utilisateurs d’iOS puissent profiter des avantages d’Ivory, l’application Mastodon créée par Tapbots, sur Android, nous pouvons trouver d’autres excellents clients Mastodon tiers que nous allons passer en revue ci-dessous :

Moshidon

Moshidon est un client Mastodon gratuit et open source avec une conception basée sur l’esthétique Material You de Google. Il s’agit d’un fork du client officiel Mastodon, qui inclut des fonctionnalités telles que la possibilité d’enregistrer des éléments pour un accès ultérieur, la visionneuse de description d’image, et bien plus encore.

Je dois dire que c’est mon client Mastodon préféré, car il offre un bon équilibre entre design, nombre de fonctions et facilité d’utilisation. De plus, il est hautement personnalisable et est constamment mis à jour.

Télécharger sur GitHub | APK

mégalodon

Si vous recherchez une application similaire à Moshidon, mais que vous ne souhaitez pas vous fier à des magasins d’applications tiers tels que F-Droid, vous pouvez télécharger Megalodon. Il s’agit d’un autre client Mastodon gratuit et open source avec un design Material You, mais dans ce cas, il est possible de le télécharger via le Google Play Store.

L’application utilise le code source de Moshidon avec quelques modifications, et comme ce dernier, elle est fréquemment mise à jour pour introduire des améliorations.

Parmi ses fonctionnalités les plus intéressantes, on retrouve une interface compatible avec les couleurs dynamiques sur mobiles avec Android 12 et versions supérieures, la possibilité de faire des publications non listées, l’accès à une chronologie fédérée, des publications épinglées, la possibilité d’enregistrer des signets, et bien plus Suite.

Télécharger sur Google Play | mégalodon

rauque

Husky est une autre alternative open source au client officiel Mastodon. Dans ce cas, nous parlons d’une application compatible avec n’importe quel réseau social basé sur l’API Mastodon, y compris Pleroma.

C’est une application plus légère que les autres, qui inclut également la prise en charge des extensions Pleroma telles que les réactions via les emoji, les pièces jointes illimitées, les stickers et plus encore.

Télécharger sur F-Droid | rauque

Tusky

Comme alternative à Husky, il y a Tusky, tout aussi léger et compatible avec toutes les fonctionnalités de Mastodon, comme les photos, les vidéos, les listes ou les emojis personnalisés.

Il est conçu à partir des lignes de conception de Google Material et comprend plusieurs thèmes avec lesquels personnaliser l’interface.

Son interface est propre et facile à utiliser, et bien qu’elle n’inclue pas autant d’options de personnalisation que les autres options mentionnées ci-dessus, elle peut être l’alternative parfaite pour ceux qui recherchent une expérience simple lors de l’utilisation de Mastodon sur leurs mobiles.

Télécharger sur Google Play | Tusky

