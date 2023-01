Et Apple a relevé le gant : son premier pliable sera un iPad, prévu pour 2024

Selon un analyste réputé du secteur, Apple pourrait se préparer à lancer un iPad pliable en 2024.

Samsung mord Apple depuis longtemps avec la question des appareils pliables. Ils ont déjà presque tout fait : on leur a demandé quand ils prévoyaient de le lancer, ils ont même eu l’audace de leur famille Z Flip 4 pour vous faire oublier l’iPhone et ils sont même allés jusqu’à dire qu’une fois que vous essayez leurs pliables, tout vous les rappelle. On dit qu’en amour et à la guerre, tout est permis… mais les données montrent une dure réalité : que les téléphones pliables ne viennent pas de commencer. Non seulement cela, mais le public semble préférer l’iPhone.

Laissant de côté ce dernier (qui doit piquer un peu au siège de Samsung), il convient de rappeler que les Coréens ont prédit que le premier pliable d’Apple ne serait pas un iPhone. Et il semble qu’ils aient eu raison, puisque d’après ce qui a été publié dans Android Authority, un analyste spécialisé d’Apple assure que le premier pliable de la firme sera un iPad, qui sera lancé en 2024.

Le prochain grand iPad arrivera-t-il en 2024 ?

Il ne semble pas qu’Apple ait l’intention de lancer de nouveaux iPads cette année, mais le célèbre analyste technologique Ming-Chi Kuo a révélé sur Twitter que le prochain grand saut interviendra en 2024 et qu’il s’agira bien d’un iPad pliable.

Selon les propres mots de l’analyste, la conception de cet iPad pliant se serait retrouvée entre les mains d’une firme connue sous le nom d’Anje Techcnology. De plus, il ajoute que l’iPad pliable sera livré avec un support en fibre de carbone qui le rendrait léger et durable. Toujours selon Kuo, cette société est le fournisseur du cadre en fibre que ce futur iPad aura.

L’analyste commente également qu’il pourrait y avoir un nouvel iPad mini en 2024, au cours du premier trimestre de l’année pour être exact. Selon ses propres mots, il s’attend à ce que les expéditions d’iPad s’accélèrent l’année prochaine lorsque la nouvelle tablette pliable sera mise en vente. Si vos informations sont correctes, nous pourrions voir l’iPad pliable au cours du second semestre 2024

Selon la source, Apple développe depuis un certain temps des écrans pliables jusqu’à 20 pouces. On parle d’une dalle OLED de 20,25 pouces lorsqu’elle est dépliée, et de 15,3 pouces lorsqu’elle est pliée. Nous verrons quelles autres nouvelles apparaîtront à l’avenir concernant cet éventuel nouvel iPad.

