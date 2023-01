Les meilleurs smartphones avec la plus longue autonomie de batterie à acheter en 2023

Un facteur important à considérer lors de l’achat d’un smartphone est l’autonomie. Voici le TOP 8 des smartphones avec la meilleure autonomie qui a duré le plus longtemps lors des tests d’autonomie.

Qui ne s’est jamais inquiété de l’épuisement de la batterie de son téléphone ? Perdre la communication avec quelqu’un lors d’un appel crucial ? Ou peut-être lors d’une réunion ou à la tombée de la nuit ? Même si des batteries supplémentaires ou des batteries portables sont capables de résoudre le problème, les utilisateurs ne les trouveront pas comme l’option la plus agréable. Il est préférable de s’en passer en optant pour un smartphone Android doté d’une batterie longue durée.

Les tests ont été effectués à l’aide d’un outil de test de batterie. Il permet de comparer au plus juste l’autonomie de chaque appareil. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les circonstances du test d’autonomie dans ce post, cependant, vous devez savoir que nous nous sommes appuyés sur ces résultats pour créer ce guide, qui omet les appareils pour lesquels l’outil n’a pas fourni de support.

L’outil reproduit un usage quotidien, pour tester l’autonomie des smartphones. Les résultats peuvent être différents lors de l’utilisation d’une autre technique, ce qui explique l’absence de plusieurs smartphones dotés de grosses batteries.

Ce qui affecte la durée de vie de la batterie d’un smartphone

La durée de vie de la batterie d’un smartphone varie en fonction d’un certain nombre de variables. L’écran, le SoC et les composants du modem d’un téléphone sont ses composants les plus gourmands en énergie. Plus l’écran est grand, plus il consomme d’énergie, et plus le processeur est utilisé fréquemment, plus il consomme d’énergie. C’est pourquoi jouer à un jeu a un effet plus prononcé sur la durée de vie et l’endurance de la batterie que, par exemple, parcourir le Web.

Plus une batterie a de milliampères-heures (mAh), mieux c’est, car elle est généralement utilisée pour décrire la capacité de la batterie sur les smartphones. La plupart des smartphones actuellement disponibles ont une capacité de batterie comprise entre 3300 et 4300 mAh. Mais attention, tous les appareils n’utilisent pas autant que ce chiffre le suggère. Un smartphone avec une petite batterie peut fonctionner pendant la même durée qu’un smartphone avec une énorme batterie. Cela dit, une batterie de 5000 mAh est généralement bonne. Mais, cela n’indique pas qu’un smartphone avec 4000 mAh ou moins est mauvais en termes d’autonomie, comme nous l’expliquerons plus tard.

Le top 8 des smartphones en 2023 avec la plus longue autonomie de batterie

Asus ROG Téléphone 6

L’Asus ROG Phone 6 a fait preuve d’une autonomie exceptionnelle en mode usine par défaut. La durée de vie de la batterie du scénario d’utilisation typique de l’appareil dure plus de trois jours complets, ce qui en fait l’un des meilleurs. En mode calibré, la même expérience merveilleuse a été reproduite, en particulier lorsque vous jouez à des jeux et regardez des vidéos. Lors des tests en déplacement, l’autonomie de l’appareil était extrêmement bonne pour les appels, mais inférieure pour l’utilisation des applications de médias sociaux.

L’énorme batterie de 6000 mAh de l’appareil a été correctement chargée par le chargeur de 65 W en moins d’une heure. L’autonomie supplémentaire après une charge rapide de 5 minutes était de 6 heures et 2 minutes.

L’adaptateur secteur et le chargeur avaient respectivement une efficacité respectable et excellente. Lorsque le gadget était complètement chargé et branché, ce chargeur consommait très peu d’énergie, mais lorsque l’appareil était débranché, il consommait plus d’énergie que d’habitude. L’Asus ROG Phone 6 a démontré des courants de décharge modestes. Cependant, les courants de décharge étaient forts lors de la navigation dans les applications de médias sociaux.

Google Pixel 6 Pro

Google entre sur le marché haut de gamme avec le Pixel 6 Pro avec l’intention explicite de rivaliser avec les meilleurs. Le téléphone est unique, nous devons en convenir, avec son énorme module de caméra et ses lignes distinctives. Cependant, l’utilisation confortable du Pixel 6 Pro nécessitera l’utilisation de vos deux mains.

Concernant l’affichage, Google a sélectionné une dalle de 6,7 pouces qui est extrêmement bonne. Nous répondons à toutes les exigences d’un téléphone ambitieux grâce à la luminosité élevée, à l’excellente reproduction des couleurs et au 120 Hz adaptatif. On retrouve également le Google Tensor, un processeur créé avec Samsung. Même s’il n’a pas les capacités d’un Snapdragon 888, il excelle en termes de photographie.

Le Pixel excelle toujours dans le domaine de la caméra grâce à d’excellentes images et à des algorithmes qui font des merveilles dans la pénombre. Enfin, l’autonomie est superbe. Vous pouvez l’utiliser pendant deux jours d’utilisation classique sans encombre. Le seul problème que Google doit absolument résoudre est une charge qui est simplement rapide dans le nom car il faut deux heures pour charger complètement la batterie. Dommage que le chargeur fourni ne puisse pas se recharger complètement rapidement. Prenez également note des nombreux défauts logiciels que le smartphone présentait lors de sa première sortie, qui sont corrigés à chaque mise à jour.

L’un des meilleurs smartphones en ce moment est le Pixel 6 Pro, qui offre entre autres une excellente autonomie de batterie. De plus, il offre un rapport qualité-prix difficile à égaler.

Apple iPhone 14

Bien que le tout nouveau smartphone d’Apple ne surpasse pas significativement la version précédente, il a l’avantage d’avoir une autonomie plus longue. Commençant par un design toujours propre du fabricant californien, il est plus simple à utiliser régulièrement. Surtout, l’iPhone 14 a la durée de vie la plus longue de tout le catalogue et est le plus réparable.

L’expérience utilisateur, comme c’est souvent le cas avec Apple, est exceptionnellement bonne. Le dernier système d’exploitation, iOS 16, est très étonnant dans la vie quotidienne. Dynamic Island est sans doute absent de la base iPhone 14, mais l’appareil est toujours fonctionnel. Il possède le même processeur Apple A15 Bionic qui était inclus dans les modèles de la génération précédente.

Cependant, il est difficile de recommander sans réserve l’iPhone 14. Mais si vous recherchez un smartphone avec une bonne autonomie, c’est une excellente option.

Asus Zenfone 9

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le successeur du Zenfone 8 pour 2022 est l’Asus Zenfone 9. Pour ce smartphone haut de gamme, Asus est allé au-delà. Cet appareil remarquable est incroyablement puissant tout en étant très petit. Sans oublier qu’il a une superbe autonomie, ce qui est une bonne chose.

En effet, du fait de leurs batteries mécaniquement plus petites, les petits smartphones (comme le Galaxy S22) ne sont pas reconnus pour avoir une autonomie adéquate. Mais Asus a mis beaucoup d’efforts pour perfectionner son nouveau design et sa batterie de 4300 mAh. Ainsi, selon l’usage, le petit smartphone peut fonctionner sans prise jusqu’à deux jours.

Cela a duré deux jours dans certains tests, ce qui est impressionnant. Il fait désormais partie des smartphones avec la meilleure autonomie disponible en 2022. De plus, il se recharge complètement en 1h15, ce qui reste correct, malgré le fait que sa charge ne soit pas très rapide (30 W).

Le Zenfone 9 possède l’un des SoC les plus puissants disponibles à l’époque, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ainsi que 8 ou 16 Go de RAM LPDDR5, selon la configuration. Il suffit de supposer qu’il n’aura aucun mal à faire tourner même les jeux les plus exigeants. Seul l’appareil photo tombe souvent à court, en particulier en mode portrait.

Nothing Phone (1)

La jeune société Nothing est déjà entrée dans l’histoire avec le téléphone (1) en proposant un smartphone très complet mais puissant. Les LED brillantes donnent au design un début assez intrigant. Tous les jours, le téléphone est bon.

Le produit a été testé par de nombreux critiques, et ils ont constaté qu’il avait l’un des meilleurs rapports qualité-prix. Il arbore un magnifique écran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ses performances sont excellentes, et sa luminosité est remarquable. L’interface du logiciel NothingOS, qui est basé sur Android 12, est claire et minimaliste.

Source d’alimentation interne du téléphone Nothing (1) est un Snapdragon 778+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez l’utiliser pour exécuter n’importe quelle application, y compris les jeux mobiles. Cependant, soyez prudent car le téléphone a tendance à surchauffer.

Les tests de batterie confirment que le smartphone a besoin de 13 heures et 20 minutes d’utilisation pour se décharger complètement. La batterie de 4500 mAh de l’appareil est chargée avec un chargeur de 45 W, qui n’est pas inclus dans la boîte.

Redmi Note 11

L’un des smartphones d’entrée de gamme les plus attendus de 2022 était le Redmi Note 11, qui n’a pas déçu. Même si le style est assez traditionnel, on aime néanmoins sa finition épurée et une prise en main globalement confortable.

Comme l’année précédente, le côté écran embarque une dalle OLED Full HD+. Ce dernier peut cependant désormais se rafraîchir à une vitesse de 90 Hz. Le meilleur écran actuellement disponible dans cette gamme de prix peut être obtenu en combinant ces facteurs avec une colorimétrie et une luminosité tout à fait vraies.

Le composant de la caméra est moins époustouflant mais fait toujours du bon travail avec un bon capteur principal. Cependant, le principal problème du Redmi Note 11 est fondamentalement le composant logiciel. Côté OS, Xiaomi a encore beaucoup de travail à faire.

Malgré cet inconvénient, le Redmi Note 11 s’impose comme un excellent choix pour ceux qui veulent un smartphone économique avec une bonne autonomie.

Realme 9 4G

Le Realme 9 est le dernier modèle de la gamme et suit la même philosophie que le Realme 8i, qu’il remplace et qui disposait déjà d’une autonomie exceptionnelle. Ainsi, le smartphone le plus récent du constructeur chinois peut facilement survivre deux jours complets, voire trois si vous n’utilisez votre téléphone qu’occasionnellement.

Avec un Snapdragon 680, ce n’est pas le smartphone le plus puissant de sa catégorie de prix. Surtout quand il n’y a pas assez de lumière, sa caméra capture souvent des images jaunes. D’autre part, l’appareil photo principal de 108 mégapixels fonctionne admirablement dans un éclairage favorable.

Une agréable surprise peut être trouvée sur l’écran de haute qualité de la dalle Super AMOLED de 6,4 pouces, en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels). De plus, nous apprécions l’inclusion d’un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz, ce qui est rare pour les produits de cette gamme de prix.

En conclusion, comme vous l’aurez sans doute compris, le Realme 9 s’impose comme un smartphone équilibré au rapport qualité-prix intrigant, malgré le fait qu’il ne soit pas innovant. C’est une véritable option à laquelle réfléchir pour ceux qui ont un petit budget et qui privilégient l’autonomie de la batterie.

Oppo Trouver X5 Lite

Même si les smartphones « Lite » de la gamme Find sont plus abordables, ils n’en sont pas moins de qualité. Le Find X5 Lite est un appareil léger et portable. Il est néanmoins bien équipé, avec une prise casque spécifiquement située en bas.

Une puce MediaTek Dimensity 900 a été installée dans son téléphone. Ce dernier est livré avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. La navigation quotidienne est fluide et sans retard. Même les jeux mobiles les plus difficiles, comme Fortnite, fonctionnent correctement.

Les nombreux ajustements que le logiciel ColorOS ajoute quotidiennement sont particulièrement intéressants. De même, même s’il n’est pas au même niveau que le Pixel 6a, le composant photo est plutôt exceptionnel pour un smartphone aux alentours de 500 €. Un magnifique écran de qualité OLED de 6,43 pouces a été installé pour vous offrir de belles couleurs.

Concernant l’autonomie de la batterie, l’Oppo Find X5 Lite a pu conserver une autonomie de 13 heures et 48 minutes d’utilisation. Surtout, vous bénéficiez d’une charge spéciale à 67 W qui vous permet d’atteindre 100% de votre charge en 30 minutes. Le téléphone, qui était initialement disponible pour 469 $, coûte maintenant moins de 400 $.