Les AirPods fabriqués en Inde se rapprochent de la réalité, alors que la fabrication des boîtiers commence

L’une des mesures qu’Apple devrait prendre pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine consiste à faire fabriquer des AirPod en Inde, en plus de ceux déjà fabriqués au Vietnam.

La société a déjà demandé à deux de ses fournisseurs d’AirPods de déplacer une partie de ce travail en Inde, et il est rapporté aujourd’hui qu’Apple a chargé une société indienne de produire les boîtiers en plastique pour les appareils intra-auriculaires…

Fond

Nous avons beaucoup écrit sur les risques de la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine, ainsi que sur les défis auxquels l’entreprise est confrontée pour y faire face.

La pandémie a rendu encore plus clairs les risques que l’entreprise ait la plupart de ses œufs de fabrication dans le même panier. On estime que les récentes perturbations liées au COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde ont coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

L’Inde est considérée comme le principal espoir d’Apple lorsqu’il s’agit de délocaliser la production hors de Chine. Un rapport de l’année dernière a suggéré qu’un quart de tous les iPhones pourraient être fabriqués en Inde d’ici 2025, et un rapport ultérieur a indiqué que cela pourrait atteindre la moitié de tous les iPhones d’ici 2027.

Au-delà de l’iPhone, Apple avait déjà déplacé une part importante de la production d’AirPods et de Beats de la Chine vers le Vietnam, ce dernier pays représentant la majorité de la fabrication de Beats. Apple travaille également sur l’assemblage d’iPad en Inde.

Des AirPods fabriqués en Inde plus proches de la réalité

Bloomberg rend compte des derniers développements.

L’unité indienne de Jabil Inc. a commencé à expédier des boîtiers AirPods, ou des corps en plastique, en Chine et au Vietnam, où les écouteurs sans fil sont assemblés, ont déclaré des personnes proches du dossier, demandant à ne pas être nommés car le déménagement n’est pas public. […] « La fabrication de boîtiers est généralement la première étape de la production à part entière d’AirPods », a déclaré Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint. « Maintenant qu’Apple a obtenu l’approbation initiale de certains fournisseurs, dont Luxshare, ils construisent évidemment une chaîne d’approvisionnement pour le produit final. »

Avec Jabil fabriquant les boîtiers, et Foxconn et Luxshare fabriquant une partie de l’électronique en Inde, cela permet effectivement un processus de fabrication complet dans le pays.

Bloomberg rapporte que l’installation actuelle de Jabil est relativement modeste, mesurant 858 000 pieds carrés et employant environ 2 500 travailleurs, mais l’usine pourrait être agrandie (bien qu’avec des complications potentielles).

Photo : Pablo Figueroa/Unsplash

