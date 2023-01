OnePlus prépare ses propres pliables pour concurrencer Samsung en 2023 selon une fuite

OnePlus a enregistré les noms de deux téléphones pliables que, selon les rumeurs, nous pourrions voir cette année. La concurrence sur ce marché pour Samsung ne cesse de croître.

OnePlus pourrait présenter ses téléphones pliables en 2023.

Samsung domine le marché du pliable d’une main de fer. Malgré la concurrence de marques comme OPPO et son Find N ou Huawei et son Mate Xs 2, ce sont pour l’instant les Coréens qui dictent la marche à suivre sur ce créneau grâce à leurs Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Ils se permettent même de lancer des railleries à Apple pour l’inciter à fabriquer un pliable.

Cependant, les autres marques sont toujours déterminées à entrer sur le marché et à montrer qu’elles ont aussi des choses à dire. Comme le rapporte Android Authority, nous savons maintenant que des rumeurs suggèrent que OnePlus prépare sa propre gamme de téléphones pliables. Il semble même qu’ils vont emprunter le branding à la firme coréenne.

OnePlus V Flip et OnePlus V Fold : ce que l’on sait jusqu’à présent

Selon les informations divulguées par le pronostiqueur Mukul Sharma, la société a enregistré les noms OnePlus V Flip et OnePlus V Fold. Comme nous l’avons commenté un peu plus haut, il est impossible de ne pas penser à Samsung en lisant ces noms. Il semble qu’ils veulent non seulement rivaliser sur leur propre terrain, mais aussi attirer les utilisateurs avec quelque chose qui leur semble familier.

Le pronostiqueur a également révélé que ces pliables OnePlus sont déjà testés en interne dans diverses régions européennes. En fait, lors du Mobile World Congress en 2022, OnePlus a déjà déclaré qu’il jouait avec l’idée de lancer un mobile pliable et, comme le suggère la source, il est spéculé que 2023 est l’année où nous le verrons enfin .

Pliage en V OnePlus

OnePlus V Flip

Les monikers ont déjà été déposés par la marque.

Les monikers ont déjà été déposés par la marque.

Les tests internes d'(au moins) l'un d'entre eux ont commencé dans plusieurs régions, dont l'Europe, selon ma source.

Pour le reste, on connaît déjà des détails sur le OnePlus 11. En plus de connaître ses caractéristiques et son design, on sait aussi qu’il sera présenté le 7 février et qu’il sera accompagné du OnePlus Pad ; Tentative de OnePlus de mettre sur le marché une tablette Android pertinente.

La fuite n’offre aucun détail technique sur ces mystérieux téléphones pliables OnePlus. Au-delà du nom (qui pourrait encore changer d’ici à son lancement), on ne sait pas grand-chose d’autre. Nous essaierons d’être attentifs à toute nouvelle qui pourrait survenir



