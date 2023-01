L’iPad pliable d’Apple sera lancé en 2024 – certains aspects en fuite

L’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, a publié une enquête et des prévisions pour les nouveaux produits iPad d’Apple. Cela inclut l’iPad pliable qui devrait être lancé en 2024. Le rapport révèle que cet appareil sera livré avec un cadre de support en fibre de carbone. De plus, l’iPad pourrait ne pas avoir de nouveaux produits dans les 9 à 12 prochains mois. De plus, le nouvel iPad mini 7 est plus susceptible d’entrer en production de masse au premier trimestre de 2024.

Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Anjie Tech est le nouveau bénéficiaire de l’iPad pliable nouvellement conçu. Il se peut qu’il n’y ait pas de nouveaux produits iPad dans les 9 à 12 prochains mois. Ainsi, il y a des réserves sur les expéditions d’iPad en 2023, et les expéditions pourraient baisser de 10 à 15 % en glissement annuel. Cependant, il affirme qu’Apple attend avec impatience l’iPad pliable en 2024.

La dernière enquête de Ming-Chi Kuo montre que l’iPad à écran pliant utilisera un cadre de support en fibre de carbone. L’utilisation de fibre de carbone peut rendre le cadre de support plus léger et plus durable. Anjie Tech est un fournisseur de polissage et de collage de cadres de support en fibre de carbone pour les iPads pliables. Il devrait continuer à bénéficier à l’avenir de la nouvelle tendance des dispositifs pliants avec cadres de support.

Ming-Chi Kuo rapportait précédemment qu’Apple développait un nouvel iPad mini. Le principal argument de vente de l’iPad mini est le nouveau SoC. Apple ne devrait pas remplacer l’iPad mini par l’iPad pliable en 2025. En effet, le prix de l’iPad pliable devrait être bien supérieur à celui de l’iPad mini. Ainsi, le remplacement n’a aucun sens.

iPad Pro 2024 et MacBook Pro 2026 pour utiliser des panneaux OLED

Selon The Elec, Apple coopère avec un certain nombre de fournisseurs pour personnaliser et développer des panneaux OLED. Ces panneaux pourraient apparaître pour la première fois sur l’iPad Pro en 2024. Le MacBook Pro utilisera également cet écran, mais pas avant 2026. Selon des rapports, Apple travaille avec un fournisseur d’écrans Apple (très probablement Samsung) pour développer des panneaux OLED pour le 11- iPad Pro 12,9 pouces/12,9 pouces et MacBook Pro 14 pouces/16 pouces.

Les tailles de panneau pour l’iPad Pro sont de 10,86 pouces et 12,9 pouces, et celles du MacBook Pro sont de 14 pouces et 16 pouces. Le projet a été officiellement approuvé et les sociétés coréennes de production de masse d’écrans et les sociétés de pièces et de matériaux connexes ont commencé à développer des panneaux. Une variété de panneaux allant de 10 pouces à 16 pouces sont en cours de développement, indique une source interne.

Comparés aux panneaux LCD traditionnels, les écrans OLED nécessitent moins d’énergie en raison de leurs pixels auto-émetteurs. Ils ne nécessitent pas non plus de rétroéclairage, ce qui prolonge finalement la durée de vie de la batterie. De plus, ils fournissent des noirs plus foncés et améliorent le contraste. Apple utilise actuellement des écrans de partenaires d’affichage comme Samsung et LG, mais il chercherait à réduire sa dépendance à l’égard de ces fournisseurs.

Apple redessine l’iPad Pro 2024

Apple a lancé la gamme de produits iPad Pro en 2018, et bien qu’elle ait ajusté les détails, elle n’a pas changé dans son ensemble. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans la dernière newsletter Power On qu’Apple se prépare à une « refonte majeure » de l’iPad Pro l’année prochaine. Dans le communiqué de presse, Gurman a déclaré qu’Apple apportera très peu d’ajustements à la gamme de produits iPad en 2023, et a déclaré que le nouvel iPad Pro de cette année « n’aura aucune nouvelle amélioration notable. « Il n’y aura pas de « mises à jour majeures ».

Gurman affirme qu’Apple apportera des modifications majeures à l’iPad Pro. Cette « refonte majeure » comprend, mais sans s’y limiter, une mise à niveau vers un panneau OLED. Des extraits de la newsletter de Gurman se lisent

L’iPad, l’iPad mini et l’iPad Air d’entrée de gamme 2023 ne recevront aucune mise à jour majeure. L’iPad Pro n’obtiendra pas non plus d’amélioration notable. Cependant, l’iPad Pro 2024 subira une refonte majeure avec un nouveau design et un écran OLED.

9to5Mac a également partagé une information sur l’iPad Pro 2024, signalant qu’Apple prévoyait de passer à une coque arrière en verre pour l’iPad Pro au lieu de l’actuel monocoque en alliage d’aluminium. Apple envisage également d’intégrer la charge MagSafe à la gamme iPad Pro, similaire à la technologie MagSafe utilisée sur les iPhones.