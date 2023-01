Le premier épisode de The Last of Us est disponible gratuitement en ligne et légalement

HBO propose gratuitement le premier épisode de The Last Of Us, sa série phare de 2023.

The Last of Us, la nouvelle série HBO basée sur le célèbre jeu Naughty Dog

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir le premier épisode de The Last Of Us, la nouvelle série HBO basée sur la célèbre saga de jeux vidéo Naughty Dog, vous pouvez désormais le faire de manière totalement gratuite et légale via votre mobile, tablette , Smart TV ou PC.

L’opérateur de télévision Sky TV a décidé d’offrir à chacun la possibilité de regarder l’épisode pilote de la nouvelle série HBO dans son intégralité, totalement gratuitement et sans avoir à s’inscrire sur la plateforme. En fait, l’épisode a été publié dans son intégralité sur sa chaîne YouTube, avec des sous-titres espagnols et une résolution Full HD.

Vous pouvez maintenant regarder gratuitement le premier chapitre de The Last Of Us

Le chapitre a été publié par Sky TV au Royaume-Uni et par HBO Max aux États-Unis. Et, bien qu’initialement sa visualisation soit limitée aux personnes résidant dans les deux pays mentionnés, il est possible de contourner la restriction en utilisant une application VPN.

Si vous souhaitez regarder l’épisode sur votre mobile, téléchargez simplement l’application VPN de votre choix, telle que TunnelBear ou NordVPN. Si vous préférez le faire depuis votre PC ou votre tablette, vous pouvez également utiliser une extension de navigateur qui vous permet de vous connecter à un VPN.

Quelle que soit l’application que vous décidez d’utiliser, vous devrez vous connecter au serveur britannique, puis accéder à YouTube pour regarder l’épisode. Vous devrez accepter l’avis qui indique que le contenu peut ne pas convenir aux mineurs, et enfin vous pourrez voir l’épisode 1 de The Last Of Us totalement gratuit.

Ce n’est pas la première fois que HBO fait quelque chose de similaire. Il y a quelques mois, il offrait déjà la possibilité de regarder gratuitement et sans avoir de compte sur le service le premier épisode de House of the Dragon. Sans aucun doute, c’est un bon moyen d’attirer un plus grand nombre de personnes pour profiter de ses meilleures premières, et ainsi gagner l’abonnement occasionnel.

