Images promotionnelles révélées du Snapdragon exclusif du Samsung Galaxy S23

Selon une image promotionnelle divulguée, Qualcomm travaille sur une version spéciale de son Snapdragon 8 Gen 2 destinée à la gamme Galaxy S de Samsung, que nous commencerons à voir avec ses nouveaux modèles haut de gamme.

Tout semble indiquer que Qualcomm développera des versions spéciales de son processeur haut de gamme pour le prochain Samsung Galaxy S23

On parlait récemment de rumeurs qui évoquaient l’arrivée d’un processeur Qualcomm exclusif pour le Samsung Galaxy S. L’aventure avec les puces Exynos 2200 a coûté cher au constructeur sud-coréen, et il est vrai que d’autres appareils ont profité de la présence des processeurs. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nous en avions déjà parlé dans notre analyse du Samsung Galaxy Z Fold 4, dans laquelle nous parlions d’une amélioration significative de la gestion de l’énergie par rapport au Samsung Galaxy S22 Ultra que j’utilise habituellement comme téléphone personnel.

Dans cette analyse, j’ai déjà dit qu’il était peut-être temps de faire des adieux dignes au Samsung Galaxy Exynos dans la gamme haut de gamme, et les rumeurs dont nous avons parlé un peu plus haut semblaient me donner raison. Maintenant, selon les informations publiées dans SAMMobile, une image promotionnelle a été divulguée qui parle d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 spécifique pour le Samsung Galaxy S23.

Snapdragon 8 Gen 2 dans le Galaxy S23 avant 2024

Dans la rumeur que nous pointions au début de cet article, on parlait de 2024 comme date d’arrivée d’une version overclockée du processeur phare haut de gamme pour appareils du constructeur coréen, mais nous allons le recevoir bien plus tôt que prévu selon l’image promotionnelle divulguée.

Pour commencer, grâce à la fuite, nous savons que ce processeur aura un nom spécifique : Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir la nouvelle image de marque, qui met l’accent sur les performances de jeu du Samsung Galaxy S23 Ultra , dont nous connaissons déjà quelques détails aujourd’hui.

À partir de l’image, il est également laissé entendre qu’il y aura une sorte d’optimisation spéciale pour certains jeux, tout à fait conforme à ce que l’on peut voir avec les titres destinés à la Xbox Series X et à la Series S dans le monde des consoles. La fuite fait référence au jeu Wreckfest, mais nous ne savons pas pour l’instant quels autres titres l’intégreront.

Quoi qu’il en soit, il ne reste plus rien à Samsung pour dévoiler son nouveau haut de gamme. Bientôt on espère que la marque coréenne pourra éclaircir les (quelques) inconnues qui restent à résoudre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :