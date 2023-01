Vous pouvez donc utiliser Gmail pour savoir où se trouvent les colis que vous commandez en ligne

Le nouveau Gmail vous permet de suivre vos achats en ligne sans avoir recours à des applications tierces.

L’application Gmail officielle sur smartphone

Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité introduite par Google fin 2022, jusqu’à présent très peu de personnes connaissaient la possibilité de suivre les achats sur Internet via Gmail, sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces.

Et c’est que, pour une raison quelconque, Google a décidé de garder l’une des fonctions les plus utiles que son client de messagerie inclut désactivée par défaut. Nous allons vous montrer comment activer le suivi des colis Gmail sur votre mobile.

Laissez Gmail suivre les colis pour vous

La fonctionnalité dont nous parlons a été annoncée par Google en novembre 2022, bien qu’il ait fallu quelques semaines pour être disponible pour les utilisateurs. Cependant, beaucoup d’entre eux n’ont même pas remarqué son arrivée, puisque Google a décidé de garder cette option désactivée.

Pour l’activer, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application Gmail sur votre iPhone ou Android et affichez le menu latéral. Ensuite, faites défiler vers le bas et appuyez sur « Paramètres » Dans le menu des paramètres de Gmail, appuyez sur votre adresse e-mail Recherchez l’option appelée « Suivi des envois » et activez-la

C’est tout. Lorsque vous l’aurez activé, Google utilisera les numéros de suivi des achats inclus dans les e-mails des magasins en ligne et obtiendra les informations nécessaires pour vous montrer un suivi des envois.

Ainsi, lorsque vous ouvrez votre boîte de réception, si vous avez un achat en attente, vous verrez un texte vert sous l’e-mail qui vous indiquera quand le colis devrait être livré.

De plus, si vous ouvrez l’un de ces e-mails, vous pourrez voir le processus suivi par l’envoi et plusieurs options pour obtenir plus d’informations à ce sujet.

La fonctionnalité de suivi des colis dans Gmail est disponible sur Android et iOS. De plus, Google a confirmé que, plus tard, cet outil atteindrait également la version Web du gestionnaire de messagerie.

