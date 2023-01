Le Samsung Galaxy A14 5G reçoit sa première mise à jour de sécurité

La mise à jour Android de janvier arrive déjà sur le Samsung Galaxy A14 5G avec la version du firmware A146BXXU1AWA2.

Le Samsung Galaxy A14 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier 2023 quelques semaines après sa mise sur le marché

Un mois de plus, Samsung est le fabricant qui a mis à jour le plus de téléphones mobiles avec le dernier correctif de sécurité Android, car, avec seulement quelques jours pour terminer ce mois de janvier, un total de 29 terminaux Samsung ont déjà reçu la mise à jour Android. janvier

Mais le rythme des mises à jour de Samsung est constant et une bonne preuve en est que, comme nous le dit SamMobile, le géant coréen vient de publier la mise à jour Android de janvier 2023 sur le Galaxy A14 5G nouvellement introduit.

Moins d’un mois après sa sortie, le Samsung Galaxy A14 5G reçoit déjà sa première mise à jour de sécurité, qui inclut le correctif de sécurité de janvier 2023. Ce correctif de sécurité vient corriger plus de 50 problèmes de sécurité, dont ceux affectant des fonctionnalités comme Samsung Knox et Dossier sécurisé, pour corriger un certain nombre de bugs généraux et améliorer les performances de l’appareil.

Samsung a présenté le Galaxy A14 5G plus tôt ce mois-ci avec Android 13 basé sur One UI 5.0 et ce nouveau terminal d’entrée de gamme doit recevoir au moins deux autres mises à jour du système d’exploitation Android et des mises à jour de sécurité pendant quatre ans, jusqu’en 2026.

Si vous avez un Samsung Galaxy A14 5G sur l’un des marchés qu’il a déjà atteints, parmi lesquels la France ne se trouve pas, et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’entrer dans la section Mise à jour logicielle qui est se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Ce Samsung Galaxy ultra bon marché est également mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier

Dans le cas où il est déjà arrivé, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy A14 5G avec le dernier patch de sécurité Android.

