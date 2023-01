Les Xiaomi 11T et POCO F4 sont mis à jour vers MIUI 14 et Android 13

La mise à jour vers Android 13 arrive déjà sur Xiaomi 11T et POCO F4 avec les versions de firmware MIUI 14.0.3.0 TKWMIXM et MIUI 14.2.0 TLMEUXM, respectivement.

Le Xiaomi 11T reçoit Android 13 avec MIUI 14 dans le monde entier / Photographie de David Freire

Une fois que Xiaomi a déjà commencé à lancer MIUI 14 sur ses meilleurs téléphones, nous voyons peu à peu quels sont les plans de la marque concernant le déploiement de la nouvelle version de son système d’exploitation mobile basé sur Android, qui, à chaque fois, atteint plus terminaux de la marque chinoise.

En ce sens, comme le confirme le support GSMArena, Xiaomi vient de publier la mise à jour stable de MIUI 14 basée sur Android 13 sur deux de ses téléphones les plus populaires, le Xiaomi 11T et le POCO F4.

Les Xiaomi 11T et POCO F4 reçoivent MIUI 14 basé sur Android 13

Xiaomi a déjà commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec MIUI 14 sur Xiaomi 11T dans le monde entier avec la version du firmware MIUI 14.0.3.0 TKWMIXM et sur POCO F4 en Europe avec le numéro de build MIUI 14.2.0 TLMEUXM.

Dans les deux cas, la taille de téléchargement de la mise à jour est d’environ 3,5 Go, mais vous devez savoir que le déploiement de MIUI 14 sur le POCO F4 n’atteint que les utilisateurs inscrits au programme Mi Pilot.

Cette mise à jour n’inclut pas le correctif de sécurité Android le plus récent, mais celui de décembre 2022, qui corrige des dizaines de vulnérabilités de sécurité, corrige un grand nombre de bugs connus et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

De même, cette nouvelle version logicielle apporte également aux Xiaomi 11T et POCO F4 toutes les nouveautés de MIUI 14 et Android 13, parmi lesquelles il faut souligner moins d’utilisation de la mémoire pour effectuer toutes sortes de tâches, une plus grande capacité de personnalisation avec les Supericons et certains dossiers pour l’écran d’accueil repensé et l’inclusion de l’historique de recherche et des résultats dans les catégories des paramètres du terminal.

Si vous possédez l’un de ces deux smartphones de la firme chinoise et que vous n’avez pas encore reçu cette mise à jour, vous pouvez la forcer en suivant quelques étapes simples :

Accédez aux paramètres de votre Xiaomi et entrez dans la section À propos du téléphone

Cliquez sur la carte Version MIUI

Appuyez sur le bouton avec les trois points verticaux qui se trouve dans la partie supérieure droite

Cliquez sur l’option Mettre à jour les paramètres

Enfin, cochez la case Recevoir les mises à jour plus tôt

