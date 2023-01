Xiaomi MS11 : les premières photos de la voiture électrique de Xiaomi sont révélées

Sur ces images, on peut voir que la Xiaomi MS11 sera une berline 5 portes avec une partie avant avec des phares ovales et un pare-brise au-dessus duquel se trouve vraisemblablement un capteur LiDAR.

Ce sera la Xiaomi MS11, la première voiture électrique de la firme chinoise

Au milieu de l’année dernière, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a annoncé que son entreprise avait déjà commencé à fabriquer sa première voiture électrique et depuis lors, les rumeurs à ce sujet ne nous ont pas arrêtés.

Ainsi, après vous avoir révélé il y a quelques semaines que la première voiture électrique de Xiaomi serait une berline avec un prix avoisinant les 40 000 euros, voilà qu’un nouveau leak vient de dévoiler ses premières vraies images.

Le Xiaomi MS11 peut être vu dans ses premières vraies photographies

Le média ArenaEV a partagé les premières images réelles du Xiaomi MS11, le premier véhicule électrique de Xiaomi, récemment apparu sur le réseau social chinois Weibo.

Sur ces photographies, que nous vous laissons sous ces lignes, vous pouvez voir que la Xiaomi MS11 sera une berline 5 portes avec une face avant pointue avec des phares ovales, inspirée de l’exclusif McLaren, avec un toit entièrement vitré et un pare-brise. au-dessus, ce qui semble être un capteur LiDAR pour les fonctions d’autonomie et d’aide à la conduite.

De plus, vous pouvez également voir que le Xiaomi MS11 a de grandes roues équipées de freins Wilwood et de jantes en alliage frappantes avec le logo « Mi » au centre.

De manière générale, la première voiture électrique de Xiaomi a une esthétique similaire à celle des autres berlines électriques déjà sur le marché, comme l’Audi e-Tron ou la Porsche Taycan.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Xiaomi MS11 sera équipé d’un moteur électrique de 260 kW, de puces intelligentes Qualcomm et NVIDIA Orin X et d’une batterie comprise entre 400 V du modèle de base et 800 V du « Pro » maquette.

