Cette personnalisation Windows 98 est parfaite pour les nostalgiques : téléchargez-la comme ceci

Donnez une touche rétro à votre téléphone Android avec cette personnalisation Windows 98

L’un des principaux avantages d’Android par rapport à iOS est sans aucun doute sa grande capacité de personnalisation, car avec un lanceur et un peu d’imagination, vous pouvez avoir un smartphone unique.

Mais au cas où vous auriez besoin d’inspiration, nous vous apportons aujourd’hui une personnalisation idéale pour les Millennials, puisque nous allons vous dire comment vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile Android avec l’esthétique de l’un des systèmes d’exploitation de bureau qui a marqué plusieurs générations , Windows 98.

Transformez votre terminal Android en PC avec Windows 98

Cette personnalisation nostalgique de Windows 98 pour Android a été partagée par l’utilisateur Reddit Longjumping_Tell_259 dans le sous-reddit Thèmes Android et pour le réaliser, nous aurons besoin de Nova Launcher, car la première chose que nous devons faire est de télécharger et de restaurer une copie de sauvegarde de Nova Lanceur avec le design créé par cet utilisateur.

Vous pouvez télécharger la sauvegarde Nova Launcher à partir de ce lien et une fois cela fait, définissez simplement Nova Launcher comme votre lanceur par défaut, appuyez longuement sur un espace libre sur votre écran d’accueil et entrez Paramètres Nouveau lanceur.

Une fois dans les paramètres, accédez à la section Sauvegarde et restauration, cliquez sur l’option Restaurer la sauvegarde, sélectionnez la sauvegarde Nova Launcher que vous venez de télécharger et enfin dans la fenêtre Supprimer la mise en page actuelle, appuyez sur le bouton OK pour que le nouveau design soit appliqué. .

L’étape suivante consiste à changer le fond d’écran pour un en fonction de cette personnalisation, alors téléchargez-le à partir d’ici, faites à nouveau un appui long sur le bureau, sélectionnez l’option Fonds d’écran, choisissez l’image que vous venez de télécharger et cliquez sur le bouton Définir l’arrière-plan qui apparaît en haut à gauche.

Maintenant, la dernière chose que vous devez faire est de placer la barre inférieure de Windows 98 sur l’écran d’accueil mobile et pour cela, vous utiliserez un widget, que vous pouvez télécharger à partir de ce lien. Vous devez savoir que pour placer ce widget sur le bureau, vous aurez besoin d’une application payante appelée KWGT Kustom Widget Pro Key qui coûte 4,99 euros. Dans mon cas, ce que j’ai fait, c’est payer pour cette application, c’est racheter le solde que j’avais accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

Eh bien, pour placer ce widget sur le bureau, vous devez cliquer sur le widget que vous avez téléchargé à l’étape précédente et dans le menu Ouvrir avec, appuyez sur l’option KWGT. Ensuite, appuyez longuement sur un espace vide de l’écran d’accueil, dans la section Widgets, cliquez sur KWGT et maintenez enfoncé l’un des widgets disponibles.

Enfin, cliquez sur l’endroit où vous avez placé le widget pour ouvrir l’application KWGT, choisissez le widget de la barre des tâches 98, configurez-le à votre guise et cliquez sur l’icône de disquette qui apparaît en haut à droite pour enregistrer les modifications.

