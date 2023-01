"D’où viennent les pépites ?": Cette fonctionnalité secrète de Google est parfaite pour les utilisateurs curieux

Cette astuce secrète du moteur de recherche Google vous permettra d’apprendre des curiosités et de pratiquer l’anglais en même temps.

Le moteur de recherche Google sur un mobile Android

Malgré le fait que le moteur de recherche Google soit l’une des applications Android que vous utilisez le plus au quotidien, vous n’en profitez sûrement pas pleinement car vous ne connaissez pas toutes ses fonctions cachées.

Pour être honnête, la vérité est que nous non plus et c’est pourquoi aujourd’hui nous sommes ici pour révéler une astuce secrète du moteur de recherche Google que nous avons récemment découverte et qui vous permettra de satisfaire votre curiosité.

Comment connaître des faits curieux grâce au moteur de recherche Google

Vous savez déjà qu’avec le moteur de recherche Google, vous pouvez accéder à une grande quantité d’informations vraiment utiles comme le numéro de téléphone d’un restaurant, l’emplacement d’un magasin, les numéros gagnants de la Loterie ou les dernières nouvelles, mais ce que vous ne pouvez pas savoir est qu’il a une fonction secrète qui vous permet de connaître les faits les plus curieux sur une grande variété de sujets.

Ainsi, pour découvrir les faits les plus curieux sur Internet, il vous suffit d’écrire « Fun Facts » dans la barre de recherche Google et le moteur de recherche vous montrera une grande variété de questions curieuses de toutes sortes et leurs réponses respectives. Bien sûr, vous devez savoir que toutes ces informations sont en anglais, donc cette astuce secrète du moteur de recherche Google vous aidera également à pratiquer la langue de Shakespeare.

Vous devez également garder à l’esprit que lorsque vous écrivez « Fun Facts » dans le moteur de recherche Google, une curiosité apparaîtra et si vous voulez en voir plus, rechargez simplement la page et des faits plus curieux apparaîtront.

Pour vous donner une idée du type de données curieuses que le moteur de recherche Google vous montre, voici quelques-unes des questions qui sont apparues dans les tests que j’ai effectués :

Peut-on faire du feu sans oxygène ?

Bruce Lee est-il américain ?

Quelle saveur les chats ne peuvent-ils pas détecter ?

Pourquoi les moustiques piquent-ils ?

Qui a développé le premier système d’écriture ?

Combien vaut le portrait de la Joconde ?

Cette fonction secrète du moteur de recherche Google vous sera très utile pour briser la glace dans une conversation ou pour surprendre vos amis lors d’une réunion.

