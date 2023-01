Indicatifs téléphoniques internationaux : liste complète

Découvrez quels sont les indicatifs téléphoniques internationaux et ce qu’il y a dans votre pays.

Appeler un autre pays nécessite de connaître son indicatif téléphonique international.

Nous allons vous expliquer ce qu’est un indicatif téléphonique international. De plus, nous vous montrons la liste complète afin que vous sachiez à quel pays appartient un numéro de téléphone. Grâce aux informations que nous vous fournissons, il vous sera plus facile de savoir qui vous a appelé ou, du moins, de quel pays du monde.

Que sont les indicatifs téléphoniques internationaux ?

La plupart des gens sont habitués à interagir au téléphone avec des personnes de leur environnement le plus proche. Et s’ils doivent passer un appel à un étranger, la chose habituelle est que le téléphone qu’ils composent appartient à leur propre pays. On peut dire qu’en règle générale, les appels internationaux sont peu fréquents chez les utilisateurs.

Cela dit, il faut savoir que chaque pays a son propre format pour les téléphones. Pour que vous puissiez voir les différences, voici deux exemples qui attirent sans aucun doute beaucoup d’attention :

En France, les téléphones portables sont composés de 9 chiffres exprimés sans tirets ni espaces, bien qu’il soit courant de les voir écrits comme ceci : 6XX 7XX 8XX. Ou comme ceci : 6XX 7X 8X 9X.

Aux États-Unis, un indicatif régional ou un préfixe est utilisé pour les numéros de téléphone. Son format le plus courant est 408-XXX-XXXX.

Où voulons-nous en venir avec tout cela ? Ce qui précède montre que chaque État a son propre système d’attribution des numéros de téléphone. Lorsqu’une personne passe un appel national, l’opérateur sait parfaitement interpréter le format du numéro. Cependant, s’il s’agit d’un appel international, il est possible que cette tâche soit effectuée avec des erreurs en raison des écarts qui existent entre les différents pays.

La solution à tout ce gâchis est les indicatifs d’appels internationaux. Ceux-ci sont placés au début du numéro de téléphone et indiquent deux choses à l’opérateur :

Que l’appel est international.

Vers quel pays l’appel est dirigé.

En continuant avec l’exemple précédent, pour appeler les États-Unis depuis la France, en plus de connaître l’indicatif régional et le reste des chiffres, il est crucial d’identifier le pays. Par conséquent, sur votre téléphone, vous devez composer ce qui suit :

+1 408-XXX-XXXX (il n’est pas nécessaire d’ajouter les espaces, car une fois le code international saisi, l’appareil sait déjà quel format appliquer)

Comment composer un numéro international sur un mobile Android

Vous savez maintenant ce qu’est un code d’appel international et à quoi il sert. Cependant, il est bon que nous vous montrons ce que vous devez faire pour appeler à l’étranger en utilisant l’identifiant du pays de destination.

Suivez ces étapes pour l’obtenir :

Ouvrez l’application du téléphone et accédez au cadran, où le pavé numérique est affiché. Appuyez longuement sur la touche 0. Si vous regardez attentivement, le symbole + apparaît à côté du chiffre. Le symbole + aura déjà été ajouté. Saisissez l’indicatif du pays. Écrivez le reste des numéros de téléphone.

Dans la capture d’écran précédente, vous pouvez voir comment l’application de téléphone Android ajoute les tirets appropriés lorsqu’elle détecte qu’il s’agit d’un numéro de téléphone des États-Unis.

Liste complète des indicatifs téléphoniques internationaux

Ci-dessous, nous vous fournissons la liste complète des indicatifs téléphoniques internationaux. Nous vous recommandons de mettre cet article en signet afin de pouvoir le consulter autant de fois que nécessaire. Ils sont classés par ordre alphabétique de pays.

Afghanistan ➜ +93

Albanie ➜ +355

Allemagne ➜ +49

Andorre ➜ +376

Angola ➜ +244

Anguille ➜ +1 (264)

Antigua-et-Barbuda ➜ +1 (268)

Antilles néerlandaises ➜ +599

Algérie ➜ +213

Argentine ➜ +54

Arménien ➜ +374

Aruba ➜ +297

Ascension ➜ +247

Australie ➜ +61

Autriche ➜ +43

Azerbaïdjan ➜ +994

Bahamas ➜ +1 (242)

Bahreïn ➜ +973

Bengladesh ➜ +880

Barbade ➜ +1 (246)

Belgique ➜ +32

Bélize ➜ +501

Bénin ➜ +229

Bermudes ➜ +1 (441)

Biélorussie ➜ +375

Birmanie (Myanmar) ➜ +95

Bolivie ➜ +591

Bosnie-Herzégovine ➜ +387

Botswana ➜ +267

Brésil ➜ +55

Brunéi ➜ +673

Bulgarie ➜ +359

Burkina Faso ➜ +226

Burundi ➜ +257

Bhoutan ➜ +975

Cap-Vert ➜ +238

Cambodge ➜ +855

Cameroun ➜ +237

Canada ➜ +1

Tchad ➜ +235

Chili ➜ +56

Chine ➜ +86

Chypre ➜ +357

Colombie ➜ +57

Comores ➜ +269

Congo, République du ➜ +242

Congo, République démocratique du ➜ +243

Corée du Nord ➜ +850

Corée du Sud ➜ +82

Côte d’Ivoire ➜ +225

Costa Rica ➜ +506

Croatie ➜ +385

Cuba ➜ +53

Départements et territoires français de l’océan Indien ➜ +262

Diego García ➜ +246

Danemark ➜ +45

Dominique ➜ +1 (767)

Équateur ➜ +593

Égypte ➜ +20

Salvador ➜ +503

Émirats Arabes Unis ➜ +971

Érythrée ➜ +291

Slovaquie ➜ +421

Slovénie ➜ +386

France ➜ +34

États-Unis ➜ +1

Estonien ➜ +372

Éthiopie ➜ +251

Philippines ➜ +63

Finlande ➜ +358

Fidji ➜ +679

France ➜ +33

Gabon ➜ +241

Gambie ➜ +220

Géorgie ➜ +995

Ghanéen ➜ +233

Gibraltar ➜ +350

Grenade ➜ +1 (473)

Grèce ➜ +30

Groenland ➜ +299

Guadeloupe ➜ +590

Guadeloupe ➜ +1 (671)

Guatémala ➜ +502

Guyane française ➜ +594

Guinée ➜ +224

Guinée équatoriale ➜ +240

Guinée-Bissau ➜ +245

Guyane ➜ +592

Haïti ➜ +509

Honduras ➜ +504

Hong-Kong ➜ +852

Hongrie ➜ +36

Inde ➜ +91

Indonésien ➜ +62

Irak ➜ +964

Iran ➜ +98

Irlande ➜ +353

Islande ➜ +354

Îles Caïmans ➜ +1 (345)

Îles Cook ➜ +682

Îles Féroé ➜ +298

Islas Malvinas (Îles Falkland) ➜ +500

Îles Marshall ➜ +692

Îles Salomon ➜ +677

Îles Turques et Caïques ➜ +1 (649)

Îles Vierges ➜ +1 (340)

Îles Vierges britanniques ➜ +1 (284)

Israël ➜ +972

Italie ➜ +39

Jamaïque ➜ +1 (876)

Japon ➜ +81

Jordanie ➜ +962

Kazakhstan ➜ +7

Kenya ➜ +254

Kirghizistan ➜ +996

Kiribati ➜ +686

Koweït ➜ +965

Laos ➜ +856

Lesotho ➜ +266

Lettonie ➜ +371

Liban ➜ +961

Libéria ➜ +231

Libye ➜ +218

Liechtenstein ➜ +423

Lituanie ➜ +370

Luxembourg ➜ +352

Macao ➜ +853

Macédoine ➜ +389

Madagascar ➜ +261

Malaisie ➜ +60

Mali ➜ +265

Maldives ➜ +960

Mali ➜ +223

Malte ➜ +356

Maroc ➜ +212

Martinique ➜ +596

Maurice ➜ +230

Mauritanie ➜ +222

Mayotte ➜ 269

Mexique ➜ +52

Micronésie, États fédérés de ➜ +691

Moldavie ➜ +373

Monaco ➜ +377

Mongolie ➜ +976

Monténégro ➜ +382

Montserrat ➜ +1 (664)

Mozambique ➜ +258

Namibie ➜ +264

Nauru ➜ +674

Népal ➜ +977

Nicaragua ➜ +505

Niger ➜ +227

Nigérian ➜ +234

Niué ➜ +683

Norvège ➜ 47

Nouvelle-Calédonie ➜ +687

Nouvelle-Zélande ➜ +64

Oman ➜ 968

Pays-Bas ➜ +31

Pakistan ➜ 92

Palaos ➜ +680

Panamá ➜ +507

Papouasie-Nouvelle-Guinée ➜ +675

Paraguay ➜ +595

Pérou ➜ +51

Polynésie française ➜ +689

Pologne ➜ +48

Portugal ➜ 351

Porto Rico ➜ +1 (787/939)

Qatar ➜ +974

Royaume-Uni ➜ +44

République centrafricaine ➜ +236

République tchèque ➜ +420

République Dominicaine ➜ +1 (809/829)

Rwanda ➜ +250

Roumanie ➜ +40

Russie ➜ +7

Sahara occidental ➜ +212

Samoa ➜ +685

Samoa américaines ➜ +1 (684)

Saint-Kitts-et-Nevis ➜ +1 (869)

Saint-Marin ➜ +378

Saint-Pierre-et-Miquelon ➜ +508

Saint-Vincent-et-les Grenadines ➜ +1 (784)

Saint-Vincent-et-les Grenadines ➜ +966

Sainte-Hélène ➜ +290

Sainte-Lucie ➜ +1 (758)

Saint-Siège (Vatican) ➜ +379 ou +39 (Italie)

Sao Tomé et Principe ➜ +239

Sénégal ➜ +221

Serbe ➜ +381

Seychelles ➜ +248

Sierra Leone ➜ +232

Singapour ➜ +65

Syrie ➜ +963

Somalie ➜ +252

Sri Lankais ➜ +94

Swaziland ➜ +268

Afrique du Sud ➜ +27

Soudan ➜ +249

Suède ➜ +46

Suisse ➜ +41

Surinam ➜ +597

Thaïlande ➜ +66

Taïwan ➜ +886

Tanzanie ➜ +255

Tadjikistan ➜ +992

Territoire du Nord ➜ +1 (670)

Timor Oriental ➜ +670

Togo ➜ +228

Tokélaouan ➜ +690

Tonga ➜ +676

Trinité-et-Tobago ➜ +1 (868)

Tunisie ➜ +216

Turkménistan ➜ +993

Turquie ➜ +90

Tuvalu ➜ +688

Ukraine ➜ +380

Ouganda ➜ +256

Uruguay ➜ +598

Ouzbékistan ➜ +998

Vanuatu ➜ +678

Vénézuela ➜ +58

Viêt Nam ➜ +84

Wallis et Futuna ➜ +681

Yémen ➜ +967

Djibouti ➜ +253

Zambie ➜ +260

Zimbabwé ➜ +263

