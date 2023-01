3 façons dont votre mobile Android peut être infecté par un virus

Nous vous expliquons comment vous pouvez infecter votre smartphone Android avec un virus afin que vous sachiez comment éviter que cela ne se produise.

Un antivirus sur un mobile Android

Android est le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde avec une part de marché de 80 %, ce qui n’est pas toujours positif, car sa popularité pousse également les cybercriminels à choisir les téléphones Android pour les infecter avec leurs virus et malwares.

De nos jours, les virus, qui sont un type de malware, ne sont plus la propriété exclusive des ordinateurs et comme il y a plus de terminaux que de PC dans le monde, il est de plus en plus courant pour nous d’entendre qu’un ami ou une connaissance a un virus. sur le mobile.

Pour cette raison, nous sommes venus aujourd’hui pour révéler les 3 façons dont votre smartphone Android peut être infecté par un virus, car la meilleure façon de vous protéger contre eux est de savoir comment ils atteignent votre appareil.

Voici comment vous pouvez infecter votre mobile avec un virus

Ensuite, nous allons vous expliquer les différentes stratégies utilisées par les cybercriminels pour infecter votre mobile Android avec un virus, afin que vous sachiez comment éviter que cela ne se produise.

Cliquer sur un lien Web malveillant

Le moyen le plus simple d’infecter votre smartphone par un virus consiste à entrer un lien Web malveillant qui vous est envoyé par WhatsApp ou une autre plateforme de messagerie. Le site Web vous semblera totalement digne de confiance, mais lorsque vous l’ouvrirez, les criminels auront accès à vos contacts et à vos données privées, y compris vos informations bancaires.

Installer une application à partir de sources non fiables

Sans aucun doute, le plus grand point d’entrée des virus sur votre terminal Android se fait par les applications, car si vous installez une application frauduleuse et lui donnez les autorisations qu’elle demande, les cybercriminels auront un accès complet à votre appareil.

Vous devez garder à l’esprit que le Play Store dispose d’une série de mécanismes de sécurité pour empêcher les applications malveillantes de « s’y faufiler » et que le moyen le plus simple d’infecter votre mobile avec un virus est d’installer une application à partir d’un fichier APK à partir duquel vous je ne connais pas son origine.

Pour cette raison, notre recommandation personnelle est que vous installiez les applications sur votre mobile à partir de Google Play ou d’autres magasins fiables tels que F-Droid, car dans ce dernier, vous pouvez toujours accéder à toutes les informations des applications, y compris le code source.

Téléchargement d’un fichier infecté

La meilleure tactique pour éviter que votre mobile ne soit infecté par un virus est de ne télécharger aucun fichier dont vous ne connaissez pas l’expéditeur, qu’il arrive par SMs ou par e-mail, car il est probable que ledit fichier cache des logiciels malveillants.

Ainsi, si vous recevez une pièce jointe à un e-mail d’une adresse e-mail que vous ne connaissez pas, nous vous recommandons de ne pas télécharger le fichier et de supprimer l’e-mail dès que possible.

