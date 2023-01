8 nouvelles applications pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Renouvelez votre mobile avec les 8 meilleures applications gratuites qui sont arrivées sur Google Play ces dernières semaines.

Applications sur un smartphone Android

Si, igual que yo, sueles navegar por la Google Play Store buscando nuevas aplicaciones gratuitas para Android, te vamos a ahorrar el trabajo, ya que hemos seleccionado para ti las mejores apps nuevas que han llegado a lo largo de la última semana a la tienda de Google.

Donc, aujourd’hui, nous vous proposons 8 nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer.

une seconde—retarde les applications gênantes

Si vous pensez passer trop de temps sur TikTok ou Instagram et que vous souhaitez le réduire, une seconde est l’application qu’il vous faut, car cette application gratuite vous aidera à réduire l’utilisation des réseaux sociaux en modifiant vos habitudes mobiles, ce qui en résultera dans une plus grande productivité, puisque vous aurez plus de temps pour les tâches vraiment importantes.

Téléchargement gratuit d’une seconde – retardez les applications gênantes

Téléchargeur de vidéos HD

Une autre des nouvelles applications du Play Store que vous devriez essayer est HD Video Downloader, un outil pratique qui vous permettra de télécharger des vidéos d’Instagram et de WhatsApp States en haute qualité de manière simple et rapide.

Avec HD Video Downloader, vous pourrez télécharger plusieurs vidéos en même temps et les lire directement depuis l’application, car il dispose d’un puissant lecteur multimédia compatible avec une grande variété de formats tels que MKV, MP4, AVI, MOV ou M4V.

Téléchargement gratuit du téléchargeur de vidéos HD

fil de suspension

Si tienes una pequeña empresa y llevas tiempo buscando una aplicación para gestionar tu tiempo, tus gastos y tus facturas, debes probar Hangwire, ya que esta completa herramienta te permitirá generar facturas personalizadas para tus clientes, administrar tus proyectos y registrar fácilmente tanto los ingresos como les paiements.

Hangwire est une application totalement gratuite, sans publicité ni achat intégré, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

Hangwire téléchargement gratuit

Lanceur iPhone 17 Pro

Si vous souhaitez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile Android comme s’il s’agissait d’un iPhone Apple, vous ne pouvez pas arrêter d’essayer iPhone 17 Pro Launcher, un lanceur qui propose une grande variété de thèmes, d’icônes et de widgets basés sur l’esthétique d’iOS.

De plus, ce lanceur dispose d’une série de fonctions vraiment utiles comme un tiroir d’applications, un accès direct aux paramètres du terminal et la possibilité de masquer des applications sur le bureau.

Téléchargement gratuit du lanceur iphone 17 Pro

Recevoir des SMs Plus

Receive SMs Plus est une application gratuite utile avec laquelle vous pourrez recevoir des messages SMs de vérification de différentes plateformes telles que Facebook ou WhatsApp sans avoir à donner votre vrai numéro, puisque cette application vous fournit un numéro de téléphone virtuel qui peut recevoir le SMs validation d’une multitude de services.

Téléchargement gratuit Recevoir SMs Plus

Cash Raja – Gagnez comme Raja

Chaque semaine, de nouvelles applications pour gagner de l’argent avec votre mobile arrivent sur Google Play et la dernière à débarquer sur la boutique Google est Cash Raja, une application gratuite qui vous paie pour jouer à des jeux, répondre à des sondages et regarder des vidéos et des publicités.

Ainsi, dans cette application, vous accumulerez des points chaque jour et lorsque vous atteindrez un nombre spécifique, vous pourrez les échanger contre de l’argent réel.

Mercredi Addams Fonds d’écran

La deuxième application de personnalisation de cette liste est Wednesday Addams Wallpapers, une application qui vous propose une large collection de fonds d’écran inspirés de Wednesday Addams, le protagoniste de la populaire série Netflix.

Téléchargez gratuitement les fonds d’écran Mercredi Addams

Gestionnaire d’appareils mobiles Plus

Et nous fermons cette collection avec Mobile Device Manager Plus, une application gratuite avec laquelle vous pouvez connaître l’état de votre smartphone, car elle vous montrera des informations sur le système d’exploitation, l’état du réseau, l’utilisation de la mémoire ou la santé de la batterie .

De plus, cette application vous permettra également de redémarrer votre terminal et de localiser, bloquer et effacer à distance les données de celui-ci en cas de perte ou de vol.

Téléchargez Mobile Device Manager Plus gratuitement

