C’est à partir de 2021, mais c’est toujours le meilleur achat : ce bracelet intelligent Xiaomi rafle les ventes

Ce n’est pas le smartband le plus moderne, mais c’est l’achat le plus intelligent pour le prix bas qu’il a actuellement.

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 date de 2021, mais c’est le bracelet intelligent le plus vendu du moment.

Découvrir que le bracelet intelligent de Xiaomi est le best-seller du moment n’est pas une surprise, car nous savons que le Mi Band réussit généralement sur le marché. Cependant, il est surprenant de voir que ce n’est pas la dernière génération, mais le Xiaomi Mi Smart Band 6, qui est arrivé sur le marché en 2021. Justement, ce Mi Band 6 est le bracelet intelligent le plus vendu sur Amazon, où il a généralement un prix de 34,99 euros et même inférieur.

Si l’on tient compte du fait que ce Xiaomi Mi Smart Band 6 est beaucoup moins cher que le Xiaomi Smart Band 7 et que ses caractéristiques ne sont pas si différentes, on comprend pourquoi le premier rafle les ventes.

Pour un peu plus de 30 euros, vous pouvez obtenir un smartband extrêmement confortable, avec un écran AMOLED de qualité, de multiples fonctions et une autonomie pouvant durer jusqu’à 2 semaines d’utilisation. Bref, c’est un bon, beau et pas cher bracelet intelligent, d’où son succès deux ans après son lancement.

Xiaomi Smartband 6

Xiaomi Smart Band 6, un bracelet 2021 qui rafle les ventes

Pour nous, le Xiaomi Smart Band 6 continue d’être l’un des meilleurs bracelets intelligents du marché. Oui, il est en vente depuis maintenant deux ans, mais il est plus abordable que les nouveaux modèles et, honnêtement, ces derniers n’ont pas autant évolué. Tout d’abord, et ayant eu l’occasion d’analyser ce Xiaomi Mi Band 6, nous pouvons vous assurer que vous profiterez d’un appareil extrêmement confortable à votre poignet. Vous pouvez le porter toute la journée, même pour dormir ou prendre une douche, car il est résistant à l’eau.

Son écran AMOLED de 1,56 pouces est de bonne qualité, avec une densité de 326 pixels par pouce et une luminosité maximale de 450 nits. L’expérience est toujours positive en raison de sa netteté et de ses couleurs, en plus d’avoir une luminosité suffisante lorsque nous l’utilisons à l’extérieur. Cet écran a un revêtement anti-empreintes digitales, donc la saleté n’est pas un problème.

Il existe de nombreuses tâches que vous pouvez effectuer avec ce bracelet intelligent au-delà de voir l’heure. Tout d’abord, il fera office de podomètre qui comptabilisera tous les pas que vous ferez tout au long de la journée. Si vous pratiquez habituellement un entraînement physique, utilisez les 30 modes sportifs mis à votre disposition, comme la marche ou la course à pied en plein air. De cette façon, vous obtiendrez des données intéressantes, telles que les kilomètres parcourus ou l’allure moyenne.

Tout au long de la journée, vous pouvez connaître votre fréquence cardiaque, car le smartband est équipé d’un capteur de fréquence cardiaque. Il dispose également d’une surveillance de l’oxygène dans le sang, d’une analyse de votre niveau de stress et même d’une analyse de vos habitudes de sommeil. Si vous souhaitez connaître toutes les données plus en détail, il vous suffit de connecter le bracelet intelligent à l’application Xiaomi sur votre mobile.

Xiaomi Smartband 6

Cette connexion vous permettra de profiter de bien d’autres fonctions, comme la notification des appels entrants, la réception des notifications des applications ou encore la météo. De plus, il existe d’autres outils qui ne nécessitent pas de connexion au mobile, comme la lampe de poche, la minuterie et le chronomètre. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un bracelet intelligent des plus complets.

Enfin, il faut aussi tenir compte de son autonomie. La batterie de 125 mAh atteint 5 jours lorsque nous l’utilisons au maximum, en faisant de l’exercice presque tous les jours de la semaine, en la gardant toujours connectée au téléphone et avec une luminosité élevée. Si votre utilisation est beaucoup moins exigeante, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 2 semaines.

En conclusion, on peut dire que le Xiaomi Smart Band 6 offre des performances très bonnes et équilibrées. Si on ajoute qu’il tombe à 35 euros sur Amazon, il devient l’achat parfait. Il a aussi un très bon prix chez PcComponentes, où il tombe généralement sous les 40 euros.

