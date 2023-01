Tesla remporte le « bilan record », mais pourquoi Musk est-il toujours troublé ?

Tesla a annoncé ses rapports financiers du quatrième trimestre et de l’année 2022. Les indicateurs financiers tels que le chiffre d’affaires et le bénéfice net ont enregistré une bonne croissance. Mais sous les bonnes nouvelles, il y a aussi des inquiétudes. En 2022, le volume total de livraisons mondiales de Tesla sera de 1,31 million de véhicules, n’atteignant pas son objectif de vente de 1,5 million de véhicules. Dans le même temps, les fréquentes baisses de prix ont également entraîné une baisse continue de la marge bénéficiaire brute de Tesla. Les données montrent qu’en 2022, le cours de l’action de Tesla chutera de près de 70 %, diminuant de plus de 700 milliards de dollars. En plus du cours de l’action, le bourbier de Musk dans l’acquisition de Twitter en 2022 a également mécontenté les actionnaires de Tesla. Comme on dit, Tesla a maintenant besoin d’un PDG à plein temps pour inverser la tendance.

Tesla rate son objectif de vente et sa marge brute baisse

Le rapport financier montre qu’en 2022, le chiffre d’affaires total de Tesla atteindra 81,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 51% en glissement annuel. Le bénéfice net pour l’ensemble de l’année 2022 sera de 12,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 128 % en glissement annuel. Le PDG de Tesla, Musk, a qualifié 2022 de meilleure année de tous les temps lors d’une conférence téléphonique. Mais en fait, Tesla n’est pas aussi sûr et sécurisé qu’il le décrit.

En 2022, les livraisons mondiales totales de Tesla seront de 1,31 million de véhicules, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2021. Mais malheureusement, elle n’a pas atteint l’objectif de vente précédemment fixé de 1,5 million de voitures. Cela a fait perdre à l’entreprise sa position de numéro un mondial des ventes de voitures à énergies nouvelles en 2022. Tesla a en fait été détrônée par BYD.

Après avoir échoué à atteindre son objectif de croissance annuelle de 50 % des ventes de voitures pendant deux années consécutives, Tesla a commencé à revoir à la baisse ses prévisions et prévoit de livrer environ 1,8 million de voitures en 2023. Sur cette base, le chiffre n’est que d’environ 37 % plus élevé qu’en 2022. Face à une demande atone, la solution de Tesla est de baisser les prix.

Plusieurs baisses de prix

Prenant l’exemple du marché chinois, le 24 octobre 2022, Tesla a officiellement annoncé une baisse de prix en Chine. Parmi eux, la fourchette de prix ajustée de la Tesla Model 3 est de 265 900 à 349 900 yuans, avec une baisse maximale de 18 000 yuans (environ 2 600 dollars). La fourchette de prix du modèle Y après ajustement est de 288 900 yuans à 397 900 yuans, avec une baisse maximale de 37 000 yuans (environ 5 400 dollars).

Un demi-mois après la baisse de prix, le 8 novembre 2022, Tesla a officiellement annoncé que le programme de subvention d’assurance de ramassage à durée limitée pour les voitures existantes de Tesla avait été lancé. Du 8 novembre (inclus) au 30 novembre (inclus), si vous achetez une voiture existante et une assurance auto auprès d’une agence d’assurance coopérative et terminez la prise en charge de la voiture dans les délais, le paiement final peut être réduit de 8 000 yuans (environ 1 170 $). Si cela se produit du 1er décembre (inclus) au 31 décembre (inclus), le paiement final peut être réduit de 4 000 yuans (environ 589 $).

En janvier de cette année, à l’aube de 2023, Tesla a recommencé le mode guerre des prix. Tesla China a annoncé sur son site officiel que les prix des modèles chinois Model 3 et Model Y en vente seront ajustés. Les baisses de prix pour les versions restantes vont de 20 000 à 48 000 yuans, établissant un nouveau record pour le prix de Tesla en Chine. La baisse des prix a considérablement stimulé les ventes. Selon des informations, après l’annonce de la baisse de prix en janvier de cette année, il a reçu 30 000 commandes de voitures en trois jours en Chine.

Les baisses de prix affectent la marge bénéficiaire brute

Alors que les baisses de prix semblent cool et que Tesla reçoit plus de commandes, le bénéfice d’une seule voiture baisse. Les baisses de prix constantes ont également un impact sur la marge bénéficiaire brute de l’activité automobile de Tesla. Au quatrième trimestre 2022, la marge bénéficiaire brute de Tesla Motors est passée de 27,9 % au troisième trimestre à 25,9 %, contre 30,6 % à la même période en 2021. Elle est inférieure à 30 % depuis trois trimestres consécutifs. La baisse de prix en janvier de cette année apparaîtra également dans la marge bénéficiaire brute de Tesla au premier trimestre de cette année.

Dans le même temps, les baisses de prix fréquentes ont également rebondi chez les acheteurs de voitures. Après l’annonce de la baisse de prix en janvier de cette année, de nombreux propriétaires de Tesla ont formé des groupes de protection des droits et se sont réunis dans des magasins d’expérience Tesla dans de nombreux endroits. Ils exigent que Tesla indemnise les propriétaires qui ont récemment acheté des voitures. Certains propriétaires de voitures affirment qu’ils perdent énormément d’argent juste après l’achat de la voiture.

Cependant, Musk semble avoir ses propres considérations pour la baisse de prix. Musk souligne que l’amélioration de l’accessibilité des produits est le seul moyen de devenir une marque de voitures électriques de plusieurs millions de dollars. « Les changements de prix ont un impact significatif sur le consommateur moyen, et l’abordabilité est très importante – l’objectif de Tesla est toujours de le rendre abordable pour le plus grand nombre de personnes possible ». Il dit

Les données des rapports financiers montrent que le prix de vente moyen des véhicules électriques de Tesla a généralement affiché une tendance à la baisse au cours des dernières années. Le prix de vente moyen des voitures électriques de Tesla a été divisé par deux entre 2017 et 2022.

Chute des cours boursiers, poursuites judiciaires… Musk a plus de problèmes

Avec des ventes en deçà des attentes, la tendance du cours de l’action Tesla en 2022 n’est pas idéale. Les données montrent qu’en 2022, le cours de l’action de Tesla chutera de près de 70 %, diminuant de plus de 700 milliards de dollars. Mais ce ne sont pas seulement les ventes de voitures qui affectent le cours de l’action de Tesla, mais Musk lui-même. Il y a quelques jours, un recours collectif contre Musk accusé de fraude en valeurs mobilières a été officiellement ouvert en Californie, aux États-Unis. L’affaire concernait principalement le tweet de Musk de 2018 pour privatiser Tesla, qui a déclenché un violent choc sur le cours de l’action de Tesla. Le procès est toujours en cours. S’il est reconnu coupable, Musk pourrait devoir payer des milliards de dollars pour cet incident.

De plus, la performance de Musk dans l’affaire de l’acquisition de Twitter a également fait chuter sa réputation personnelle. En avril 2022, Musk a conclu un accord définitif avec le conseil d’administration de Twitter pour l’acquérir au prix de 54,2 $ par action. La transaction totale vaut environ 44 milliards de dollars. Mais peu de temps après avoir repris Twitter, Musk a commencé une importante mise à pied. Depuis que Musk a repris Twitter, la société a licencié environ 80 % de son personnel, ne laissant qu’environ 1 300 employés. Cependant, Elon Musk dans un tweet démystifie ce rapport affirmant que Twitter compte plus de 2 300 employés. En raison de la perte de personnel, il est devenu plus difficile pour Twitter de développer de nouvelles fonctionnalités.

Selon YouGov, un mois après que Musk a repris Twitter, il y avait plus d’opinions négatives sur Tesla que d’opinions positives. Morning Consult affirme également que 38% des personnes interrogées avaient une opinion positive de Tesla.