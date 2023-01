Ce moteur de recherche n’a pas de publicité et son application est l’une des meilleures alternatives à Google que nous ayons essayées

Neeva est un puissant moteur de recherche basé sur l’IA qui ne vous montre que de vrais résultats de recherche.

Neeva est un nouveau moteur de recherche basé sur l’Intelligence Artificielle

Sans aucun doute, Google est le meilleur moteur de recherche que vous puissiez utiliser aujourd’hui, car c’est celui qui vous offre les résultats de recherche les plus pertinents sur le sujet que vous recherchez, mais ses principaux handicaps sont la grande quantité de publicité qu’il vous montre et qui enregistre toutes les recherches que vous effectuez.

Jusqu’à présent, le moteur de recherche de Google avait des rivaux comme DuckDuckGo, StartPage ou Qwant qui respectaient la vie privée, mais n’étaient pas à la hauteur en termes de volume et de qualité des résultats de recherche, mais maintenant un nouveau moteur de recherche vient d’arriver qui n’a pas et qui utilise l’IA pour vous montrer des résultats pertinents.

Ce nouveau moteur de recherche s’appelle Neeeva et il dispose d’une application mobile qui est l’une des meilleures que nous ayons testées sur Android.

Neeva arrive pour concurrencer face à face Google

Neeva est un moteur de recherche Web qui se démarque, tout d’abord, parce qu’il ne vous montre que de vrais résultats de recherche, dans lesquels vous ne verrez jamais de publicités, et parce qu’il promet également de bloquer le suivi par des tiers.

Mais sans aucun doute, la grande force de Neeva est qu’il intègre une fonctionnalité appelée NeevaAI basée sur la technologie ChatGPT qui vous donne des réponses précises basées sur les sources de résultats de recherche les plus pertinentes. Pour ce faire, selon ses créateurs, Neeeva suit chaque jour des centaines de millions de pages Web et vous montre toujours la source des réponses afin que vous sachiez d’où proviennent les informations.

Il convient également de noter que Neeva s’intègre parfaitement avec des services comme Dropbox ou Slack, ce qui vous permettra de rechercher vos propres documents privés.

Lorsque vous ouvrez Neeva pour la première fois, vous verrez une interface quelque peu différente des autres navigateurs, puisqu’un champ de recherche apparaît en haut, une série de raccourcis sur la gauche qui vous permettent de revenir à la page d’accueil , entrez le moteur de recherche paramètres ou accéder au mode incognito et aux recherches associées sur le côté droit.

La grande différence de Neeva par rapport aux autres moteurs de recherche est qu’il vous permet d’indiquer quels résultats sont pertinents pour vous, de sorte que les résultats de recherche qu’il vous montrera seront basés sur vos préférences personnelles.

Pour personnaliser vos résultats de recherche dans Neeva, vous pouvez le faire soit en accédant à la section Canal personnalisé, en cliquant sur le bouton Personnalisé et en choisissant les sources d’informations les plus fiables pour vous, soit en cliquant sur le menu déroulant qui apparaît dans l’en-tête d’une URL dans les résultats de la recherche et en cochant l’une des trois options disponibles : Préférer plus, Aucune préférence ou Préférer moins.

Outre sa version web et ses extensions pour les principaux navigateurs de bureau tels que Google Chrome ou Firefox, Neeva dispose également d’une application mobile très complète et fonctionnelle, puisqu’elle opte pour une interface simple et intuitive avec une barre inférieure à cinq onglets d’où vous pouvez contrôler tout ce qui concerne la navigation Web :

Derrière



Neeva : si vous le laissez appuyé, une fenêtre pop-up s’affiche en bas qui vous montre les résultats liés au web que vous visitez

Signets : si vous appuyez sur cette option, vous pouvez enregistrer un lien pour le lire plus tard et créer votre propre « Espace » pour regrouper certains liens Web en fonction de votre thème.

Onglets : en cliquant sur ce bouton, vous pourrez gérer les onglets ouverts, ouvrir de nouveaux onglets et voir les onglets activés, ainsi qu’activer le mode incognito ou accéder à vos favoris

De même, dans le coin supérieur gauche, vous voyez également un bouton avec l’icône d’un bouclier, à travers lequel vous pouvez personnaliser la fonction Neeva Shield, qui est celle qui est chargée de bloquer les trackers et les publicités et les fenêtres pop-up de cookies.

Neeva propose deux forfaits : un forfait gratuit sans publicité qui limite certaines de ses fonctionnalités et un forfait payant qui vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que des recherches illimitées sans publicité, un VPN ou un gestionnaire de mots de passe, au prix de 5,99 $. euros par mois ou 49,99 euros par an.

Si vous souhaitez essayer ce moteur de recherche prometteur sur votre mobile Android, vous pouvez télécharger son application gratuite directement à partir du lien vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Navigateur et moteur de recherche Neeva

