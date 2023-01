13 outils cachés dans Google qui sont plus utiles que vous ne le pensez

Google cache plusieurs outils et fonctions utiles dans le moteur de recherche. Nous vous expliquons comment vous pouvez facilement y accéder.

Certains des outils que vous pouvez trouver dans le moteur de recherche Google

Si vous n’utilisez Google que pour trouver des informations, vous ne profitez pas de toutes les capacités du moteur de recherche. Au fil des ans, Google a intégré un nombre croissant d’outils et de fonctionnalités cachés dans son moteur de recherche, ce qui peut vous faciliter la vie et vous faire économiser beaucoup de travail.

Nous avons voulu sélectionner treize des meilleurs outils de ce type que l’on peut trouver sur Google, afin que vous puissiez commencer à les utiliser dans votre vie de tous les jours et ainsi tirer le meilleur parti du moteur de recherche.

Calculatrice

Vous n’avez pas besoin d’avoir une calculatrice à portée de main pour pouvoir effectuer rapidement des opérations mathématiques. Google vous propose une calculatrice de base intégrée directement au moteur de recherche.

Mieux encore, vous n’avez même pas besoin d’accéder à l’outil de calcul pour effectuer des opérations. Entrez simplement l’opération dans la barre de recherche Google, et le moteur de recherche vous donnera le résultat dans la première ligne.

calculatrice sur google

Pile ou face

Si vous jouez à quelque chose avec un ami ou un membre de votre famille et que vous souhaitez le faire via le jeu typique du « lancer de pièces », mais que vous n’avez pas d’argent sur vous, Google peut vous aider. Tapez simplement « Lancer une pièce » dans le champ de recherche et vous obtiendrez automatiquement un résultat aléatoire.

Lancez une pièce sur Google

pipette à couleurs

Un outil parfait pour les professionnels de la création ou toute autre personne intéressée par l’art est le sélecteur de couleurs intégré au navigateur. Il vous permet de choisir n’importe quelle couleur que vous pouvez imaginer et de voir les différents codes qui la représentent.

Par curiosité, mentionnons que, par défaut, la couleur sélectionnée correspond toujours à l’un des quatre tons qui composent le logo Google : rouge, bleu, vert ou jaune.

Sélecteur de couleurs dans Google

Tuner

L’accordeur intégré dans la recherche Google est un incontournable pour les musiciens du monde entier qui n’ont pas d’accordeur à portée de main. Vous n’avez besoin que de votre PC ou de votre téléphone portable pour activer le microphone.

Accordeur sur Google

Méditation

Trop de stress? Si vous recherchez « exercices de respiration Google », le moteur de recherche lui-même peut vous aider à vous détendre avec un simple plan de méditation. Cela ne prendra que quelques minutes et vous pouvez le faire n’importe quand, n’importe où.

Google Méditation

Roulette

Un outil moins connu que les précédents, mais tout aussi utile est la roulette. Vous pouvez choisir le nombre de chiffres que la roue doit avoir (entre 2 et 20) et, en appuyant sur le bouton « spin », la roue commencera à tourner jusqu’à ce qu’elle s’arrête à un nombre aléatoire.

C’est un outil particulièrement utile lors du choix de nombres aléatoires, par exemple pour désigner le gagnant d’une tombola.

Roulette sur Google

lancer un dé

Une autre fonction qui vous permet d’obtenir des nombres aléatoires via le moteur de recherche Google est l’outil de dés. Dans ce cas, vous pouvez également choisir autant de visages que vous le souhaitez.

Lancez un dé sur Google

test de rapidité

Probablement la fonction la plus utile de tout ce que Google cache dans son navigateur. Vous n’avez pas besoin de recourir à des outils tiers pour mesurer la vitesse de votre connexion Internet. Faites simplement une recherche simple sur les termes « test de vitesse » et Google vous donnera la possibilité de vérifier vos vitesses de téléchargement et de téléchargement.

C’est particulièrement utile lorsque vous pensez qu’il y a un problème avec votre connexion. Et si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez toujours vous tourner vers les meilleures applications pour mesurer votre vitesse de connexion.

Test de vitesse Google

Faits amusants

L’outil de faits amusants de Google vous permet d’apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Du premier produit de l’histoire qui portait un code-barres, au nombre de rêves qu’une personne peut avoir pendant la nuit.

Faits amusants sur Google

Sons d’animaux

Quel bruit fait un alpaga et un hérisson ? Si vous vous êtes déjà demandé, Google peut vous aider avec sa fonction de sons d’animaux. Il possède une collection d’espèces assez large, vous pouvez donc mettre fin à tous vos doutes.

Bruits d’animaux sur Google

minuteur

Si vous avez besoin d’une minuterie ou d’un chronomètre, Google vous permet d’en définir facilement un via le moteur de recherche. Recherchez simplement « Chronomètre » ou « Minuterie » et le temps commencera à s’écouler. De plus, vous pouvez ajouter la durée de la minuterie à votre recherche (par exemple : « minuterie de 12 minutes ») et Google l’interprétera très bien.

Minuteur Google

Temps

Même si nous aimons les applications météo, nous savons qu’il est parfois beaucoup plus rapide de faire une recherche Google. Si vous recherchez la météo de votre emplacement, Google vous montrera l’état actuel de la météo, ainsi que des prévisions pour les prochains jours.

Minuteur Google

Traducteur

Vous n’avez pas besoin d’entrer sur le site Web du traducteur Google pour savoir comment dire courgette en lituanien. Effectuez simplement une recherche avec le mot que vous souhaitez traduire et la langue, et Google vous montrera le résultat.

traducteur Google

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :