Apple est sur le point de devenir la marque la plus vendue en Chine

La Chine est également touchée par le problème du marché mondial des smartphones et cela est naturel. La particularité du marché des géants asiatiques nous oblige à faire une pause et à nous concentrer uniquement sur eux.

Selon une étude publiée par Counterpoint Research, l’iPhone d’Apple est sur le point de dépasser Vivo en tant que marque leader auprès des consommateurs chinois. La marque Cupertino a largement échappé à la crise mondiale. Ce qui en Chine a des subtilités différentes, comme nous l’avons vu dans le reste du monde.

Malgré COVID et les verrouillages, Apple a une présence solide

La Chine subit toujours les effets de la pandémie de COVID-19. Des fermetures régulières continuent de sévir dans le pays, ce qui empêche l’économie de s’améliorer. Cependant, une reprise sur tous les marchés, y compris le mobile, aura lieu en 2023. Ce n’est peut-être qu’une question de temps car le gouvernement chinois a l’intention d’atteindre l’immunité collective cette année.

En se concentrant désormais sur les chiffres, le marché chinois a connu une baisse de 15 % par rapport au dernier trimestre de 2021. Les mesures COVID-19 ont été assouplies en décembre, ce qui a entraîné une augmentation brutale des cas. Et une baisse de 5% des ventes entre les trimestres, entraînant les ventes trimestrielles les plus faibles de l’année. Bien que pour des raisons différentes, la saison de Noël n’a pas été plus occupée ici non plus.

De plus, depuis le printemps 2022, les restrictions imposées par le COVID-19 aux villes chinoises ont eu un effet négatif sur les utilisateurs. Et retardé leur désir de changer d’appareil.

Malgré toutes ces informations, Apple a surperformé toutes les autres marques émergentes pour capturer 18 % du marché, ce qui est extrêmement proche de la part de marché actuelle de Vivo de 19,2 %. Sans aucun doute, la nouvelle série iPhone 14 a joué un rôle important pour attirer les clients. En réalité, les ventes d’Apple en Chine au cours du dernier trimestre de 2022 ont atteint leur plus gros total trimestriel de l’histoire de l’entreprise. Environ un quart de tous les téléphones intelligents vendus au cours de cette période étaient des modèles d’iPhone.

HONOR est la seule marque à avoir connu une croissance d’une année à l’autre en dehors d’Apple. Ils occupent actuellement la quatrième place, 3% de part de marché en moins que l’année précédente, derrière OPPO. Les analystes affirment que Xiaomi, Huawei et Realme terminent derniers avec des pertes importantes en raison de l’économie mondiale incertaine.