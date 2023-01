Si vous recherchez un mobile Samsung bon marché et facile à réparer, cela devrait être votre choix

Ce Samsung bas de gamme est un bon achat si vous souhaitez dépenser peu pour votre nouveau mobile, ainsi que si vous souhaitez qu’il soit facilement réparable.

Ce nouveau mobile Samsung est très facile à réparer, en plus d’avoir un prix très abordable.

Le Samsung Galaxy A14 5G a été le premier mobile Samsung à arriver sur le marché en 2023. Présenté au CES de Las Vegas, le téléphone vient renouveler le bas de gamme de la firme sud-coréenne avec des fonctionnalités telles qu’un écran Full HD+, 5G connectivité et une grosse batterie de 5 000 mAh. Comme toujours, il opte également pour un prix compétitif pour convaincre les utilisateurs qui souhaitent dépenser peu d’argent pour leur nouveau smartphone.

Le nouveau Galaxy A14 5G possède également les fonctionnalités nécessaires pour convaincre ceux qui recherchent un mobile facile à réparer. Grâce à la vidéo publiée par la chaîne YouTube PBKreviews, on sait que ce mobile offre un accès très facile à ses composants internes, facilitant ainsi sa réparation. Si vous aimez accéder à l’intérieur des téléphones pour voir leur composition et réparer manuellement les éventuelles pannes, ce Samsung Galaxy A14 5G est idéal pour vous.

Samsung Galaxy A14 5G, un mobile facile à réparer

Le Samsung Galaxy A14 5G est prêt à renouveler l’entrée de gamme de Samsung. En fait, il a déjà atteint les mains d’experts qui ont été chargés de l’analyser en profondeur. L’un d’eux a été la chaîne YouTube PBKreviews, qui a ouvert le téléphone pour nous montrer tous ses détails internes. En plus de nous montrer sa composition, il nous a également confirmé qu’il s’agit d’un mobile très facile à réparer.

Tout d’abord, cela est possible grâce à la coque arrière en plastique, qui peut être retirée en quelques secondes pour donner accès aux composants internes du téléphone. Le retrait de ce panneau révèle que la batterie peut être facilement retirée grâce au plastique adhésif qui dépasse du côté. Si nous tirons fort sur ce plastique, la batterie se retire sans problème.

C’est une grande nouveauté, car une pratique courante chez les fabricants consiste à noyer la batterie avec une grande quantité de colle. Cela rend très difficile le retrait de la batterie sans causer de dommages. Grâce à ces languettes adhésives que le Galaxy A14 5G intègre à l’intérieur, sa batterie peut être facilement retirée lorsqu’elle est endommagée. Plus tard, une nouvelle batterie peut être placée pour continuer à utiliser le mobile sans problème.

Les gars de PBKreviews vont plus loin et montrent que d’autres composants peuvent également être facilement retirés, comme le module de caméra arrière, ainsi que la caméra avant. Bien sûr, il semble que pour réparer l’écran, il faille le retirer complètement, un détail pas si positif. Malgré cet inconvénient, le Samsung Galaxy A14 5G se positionne comme l’un des téléphones les plus faciles à réparer à l’heure actuelle, il est donc parfait si vous aimez réparer les téléphones de vos propres mains.

Nous sommes face à un mobile pas cher avec un grand écran LCD de 6,6 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Le processeur qui met la puissance est le MediaTek Dimensity 700, qui est également chargé de fournir la connectivité 5G. Sa caméra arrière principale est de 50 mégapixels, ce qui garantit des photos de qualité. Il est livré directement avec Android 13 et avec une grosse batterie de 5 000 mAh qui nous promet une très bonne autonomie.

Pour le moment, il n’est pas en vente en France et nous ne connaissons pas le prix de vente recommandé avec lequel il arrivera sur le marché. Nous savons qu’aux États-Unis, il est sorti pour 199,99 $, nous pouvons donc imaginer que son prix en France sera similaire. Si vous recherchez un mobile abordable et facile à réparer, vous savez déjà que ce Samsung Galaxy A14 5G a tout ce que vous recherchez.

