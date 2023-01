2022 a été l’une des pires années de l’histoire en termes de ventes mobiles

Les pires craintes des analystes du secteur se confirment : 2022 s’est clôturée avec le plus faible nombre de ventes de mobiles depuis 2013 et la reprise n’est pas attendue de sitôt.

Le marché des smartphones continue d’être dans une situation critique.

Nous avons déjà dit à d’autres occasions que le marché mondial de la téléphonie mobile traverse une récession très dure, qui pourrait bientôt conduire à une crise du secteur qui pourrait le laisser très affecté. Pour l’instant, les dernières données suggèrent que les seuls à sauver les meubles sont Samsung et Apple, mais en octobre dernier l’effondrement du marché était déjà très visible.

Cependant, cette tendance à la baisse est déjà imparable. Selon un rapport publié par les analystes d’IDC, les expéditions mondiales de smartphones ont chuté de 18,3 % par rapport au dernier trimestre 2022, atteignant les entrepôts 300,3 millions d’unités de moins qu’à la même période de 2021.

La plus forte baisse depuis 2013

Ce chiffre marque la plus forte baisse de l’histoire du marché mobile, ce qui indique les données les plus basses depuis 2013 en raison de divers facteurs. Parmi eux, on retrouve une baisse de la demande des consommateurs, une augmentation de l’inflation et l’incertitude économique générée par la situation internationale. Les données de fin d’année compromettent la reprise de 2,8% attendue pour 2023, qui devrait désormais être une nouvelle année de baisse.

Les ventes pendant la période de Noël n’ont pas été aussi élevées que prévu. La demande n’était pas celle attendue, ce qui a amené les vendeurs à avoir beaucoup de stock dans leurs inventaires et, à son tour, les a amenés à commander moins d’unités auprès des fabricants.

Seule une partie des ventes attendues a été récupérée grâce aux soldes et aux promotions, selon les analystes, mais cela a contribué à vider les entrepôts des vendeurs plus qu’à faire grossir le marché. Ceux-ci, comme nous l’avons déjà vu à travers toutes les analyses publiées sur 2022, sont très prudents en demandant de nouvelles unités et en planifiant des moyens de faire du profit. Même Apple souffre sur des marchés clés où jusqu’à présent il semblait immunisé (et a quand même terminé 2022 avec une certaine croissance).

Les prévisions sont assez pessimistes. Ils parlent d’une reprise en 40 mois, ce qui indique beaucoup de temps de reprise pour le secteur. 2023 s’annonce comme une année où la prudence sera de mise et la demande restera faible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :