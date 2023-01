Ce site Web vous permet de supprimer le filigrane de n’importe quelle photographie

Utilisez la puissance de l’intelligence artificielle pour supprimer les filigranes des photos que vous téléchargez sur Internet.

Watermark Remover peut supprimer n’importe quel filigrane d’une photo en quelques secondes

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouvel outil, Watermark Remover a gagné en popularité au cours des dernières semaines. Et pas précisément parce que tout le monde est favorable à son utilisation.

Si vous ne le savez pas, sachez qu’il s’agit d’une application web gratuite qui vous permet de supprimer les filigranes des images en quelques secondes grâce à avoir été formé avec des modèles d’intelligence artificielle. Les résultats sont impressionnants… ce qui n’a pas vraiment plu à ceux qui créent des photographies dans le but de les vendre dans des banques d’images.

La chose la plus frappante à propos de l’application est sa simplicité. Normalement, ces types d’outils sont payants ou ont un certain type de limite d’utilisation et il finit par être nécessaire d’aller à la caisse pour pouvoir continuer à utiliser leurs fonctions. Rien de tout cela ne se produit dans Watermark Remover : téléchargez ou collez simplement l’URL d’une image jusqu’à une résolution de 2400 par 2400 pixels au format png, jpg ou webp, et le Web fonctionnera comme par magie en un seul clic.

Lors de nos tests, les résultats obtenus ont été pratiquement parfaits. L’outil est capable de supprimer le filigrane des images avec précision et rapidité, et il n’est pas étonnant que les artistes et les photographes aient clairement exprimé leur position contre Watermark Remover. Les filigranes des banques d’images telles que , Adobe Stock ou Unsplash Premium n’ont posé aucun défi à cette IA.

En plus de son site Web, Watermark Remover est également disponible sous forme d’application Android téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store.

Télécharger sur Google Play | WatermarkRemover.io

Bien que l’outil soit tout à fait légal comme le reste des utilitaires créés par PixelBin.io, l’utilisation qui lui est faite, et notamment l’utilisation de Watermark Remover pour supprimer les filigranes sans l’autorisation expresse du créateur de l’image, et les utiliser à des fins commerciales fins viole les lois sur le droit d’auteur de la grande majorité des pays, comme indiqué sur le site Web de l’outil.

