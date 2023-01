La nouvelle Tab A8 d’Ulefone est ici en tant que tablette Android 10,1 pouces abordable

Vous avez besoin d’une tablette Android pour une consommation multimédia de base ? Alors la dernière tablette abordable d’Ulefone devrait répondre à vos besoins et à votre budget. Avec la Tab A8, Ulefone présente sa deuxième tablette de la série Tab et elle a fière allure. C’est un très bon appareil d’entrée de gamme qui offre de bonnes fonctionnalités telles qu’une construction métallique élégante, un écran Full HD+ de 10,1 pouces, des haut-parleurs puissants et une longue durée de vie de la batterie. Si vous voulez une tablette pour des besoins occasionnels ou des tâches de productivité légères et que vous ne voulez pas vous ruiner, l’Ulefone Tab A8 est l’appareil qu’il vous faut. Voici un aperçu de cette nouvelle tablette. Alors vérifions-le.

Concevoir et construire

Bien que l’Ulefone Tab A8 soit une tablette Android économique, cela n’indique pas que les utilisateurs doivent faire des compromis sur les matériaux ou la qualité de fabrication. Cette tablette pleine grandeur présente un corps métallique mince et des cadres relativement petits autour de l’écran. La touche de métal, associée à la finition argentée brillante et aux bords plats, donne un aspect et une sensation haut de gamme. Avec une épaisseur de 7,35 mm, la Tab A8 est suffisamment fine et assez légère avec seulement 483 grammes.

Il y a une charge de ports situés sur les bords, y compris un port de charge USB C 2.0, une prise casque 3,5 mm et des broches POGO pour connecter le couvercle du clavier. Il y a aussi un emplacement pour une carte SIM et une carte mémoire microSD (jusqu’à 256 Go pris en charge) ou quatre haut-parleurs stéréo. Vous trouverez également une caméra selfie 5MP, qui se trouve sur le bord du paysage, pour vous assurer d’être à votre meilleur lors d’appels vidéo professionnels ou personnels. Et un appareil photo 13MP à l’arrière.

Écran et haut-parleurs

L’Ulefone Tab A8 contient un magnifique écran Full HD (1920 × 1200 pixels) de 10,1 pouces à 60 Hz avec un rapport d’aspect de 16:10 pour une densité de pixels de 225 PPI. De plus, il utilise un panneau LCD IPS, qui produit de meilleures couleurs et angles de vision. Pour une tablette économique de cette taille, l’écran est suffisamment net, lumineux et coloré. Et c’est idéal pour regarder des vidéos et jouer à des jeux occasionnels.

Mieux encore, l’écran est soutenu par un système audio à quatre haut-parleurs avec deux haut-parleurs symétriques de chaque côté. La qualité audio est solide avec quatre haut-parleurs stéréo, qui sonnent fort et clair. Par conséquent, chaque fois que vous regardez sur YouTube et Netflix, vous vivrez une expérience formidable.

Performances et autres

En termes de performances, l’Ulefone Tab A8 exécute un processeur octa-core MediaTek MTK6762V/WB à 2,0 GHz. Il est associé au GPU PowerVR GE8320 à 650 MHz, à 4 Go de mémoire et à 64 Go de stockage en standard. Bien sûr, le stockage est extensible via microSD pour enregistrer plus de photos, vidéos, documents ou autres fichiers.

Quant à la batterie, il y a une batterie lithium-polymère de 6580 mAh à l’intérieur, qui devrait durer environ deux jours d’utilisation légère. La Tab A8 est livrée avec une version pure d’Android 12, afin que les utilisateurs puissent bénéficier d’une expérience sans publicité.

Caractéristiques de l’Ulefone Tab A8 en un coup d’œil