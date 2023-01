Le Razer Edge est maintenant en vente : tout sur la console Android la plus désirée de l’année

Il est enfin possible d’acheter l’une des consoles portables Android les plus attendues de l’année : la Razer Edge est officiellement mise en vente.

La console Razer Edge arrive pour rivaliser face à face avec le Steam Deck

Razer a enfin sorti le nouveau Razer Edge, sa console portable Android, prête à rivaliser avec le populaire Steam Deck. Il a été introduit à la fin de l’année dernière et la société a partagé plus de détails à ce sujet lors du CES 2023 qui s’est tenu à Las Vegas. Maintenant, enfin, vous pouvez l’acheter officiellement.

Il s’agit de la première console portable basée sur Android avec le processeur Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, unique en son genre et conçue pour offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Fonctionnalités Razer Edge

D’une manière générale, les fonctionnalités du Razer Edge ne sont pas très différentes de celles d’un smartphone Android haut de gamme de dernière génération. Il dispose d’un écran Full HD+ de 6,8 pouces basé sur la technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’une RAM LPDDR5 haute vitesse d’une capacité de 8 Go et de 128 Go de stockage interne UFS 3.1 avec possibilité d’extension jusqu’à 2 To avec carte microSD.

Il intègre une batterie d’une capacité de 5000 mAh et est disponible en deux versions : une avec connectivité WiFi, et une autre avec prise en charge eSIM et compatibilité avec les réseaux 5G.

Les deux modèles disposent d’une manette intégrée, baptisée par la marque Razer Kishi V2 Pro, c’est une manette connectée par USB C et intégrée de part et d’autre de l’appareil, qui propose deux sticks analogiques, des boutons de contrôle, un pad, des gâchettes supérieures, des boutons programmables et moteur haptique basé sur la technologie Razer HyperSense.

Fonctionnalités Razer Edge Caractéristiques Wi-Fi Razer Edge Razer Bord 5G Dimensions 260 x 85 x 11 mm, 264 / 401 grammes Écran AMOLED Full HD 144 Hz de 6,8 pouces Processeur Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 RAM 8 Go LPDDR5 Système opératif Android, personnalisé par Razer Stockage 128 Go UFS 3.1 extensible par microSD jusqu’à 2 To Appareil photo 5 MP avant avec enregistrement vidéo Full HD à 60 FPS La batterie 5000mAh Autres Double haut-parleur, double microphone et son THX Spatial Audio

USB-C

Socket casque 3,5 mm

Razer Kishi V2 Pro intégré connectivité WiFi 6E

Bluetooth 5.2 WiFi 6E

Bluetooth 5.2

5G Sub 6, ondes millimétriques

eSIM prix de départ 399,99 $ 599 $

Prix ​​Razer Edge et où acheter

La nouvelle console portable de Razer a été mise en vente aux États-Unis et peut être achetée via la boutique en ligne de la société. Son prix est de 399,99 $ pour le modèle avec Wi-Fi, et les premières expéditions se feront à partir du 8 février. Le modèle compatible avec la connectivité 5G sera mis en vente exclusivement dans la boutique de l’opérateur Verizon.

Pour l’instant, Razer n’a pas confirmé s’il prévoyait de lancer sa nouvelle console Android dans d’autres régions. Nous resterons attentifs à toute actualité liée au Razer Edge et à son éventuelle arrivée en France.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :