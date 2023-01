Le développement d’iOS 17 bat son plein, mais ne faites pas attention à cette fausse rumeur

Juste au bon moment, Apple accélère le développement d’iOS 17 et de ses autres nouvelles mises à jour à venir cette année. Apple a poussé les mises à jour de certaines de ses documentations open source faisant référence à iOS 17, tandis que la version du logiciel apparaît également de plus en plus dans les analyses de Netcost-security.fr.

D’un autre côté, une fausse rumeur circule qui prétend offrir des détails sur les nouveautés d’iOS 17…

Développement et chronologie d’iOS 17

Chaque année, Apple commence à mettre à jour ses différents référentiels open source avec des références aux prochaines mises à jour iOS, macOS et watchOS. Cette année n’est pas différente, Apple ajoutant des références à iOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Souvent, Apple fera référence aux futures versions comme « TBA » pour masquer leurs numéros de version réels, mais parfois les références passent à travers les mailles du filet.

Sans surprise, ces référentiels open source ne confirment rien sur ce à quoi s’attendre des mises à jour de cette année.

Entre-temps, Netcost-security.fr a connu une forte augmentation de l’utilisation d’iOS 17 dans nos données Google Analytics depuis début décembre, ce qui se produit régulièrement à cette période de l’année. L’augmentation au début de la nouvelle année indique que le nombre de personnes à l’intérieur d’Apple qui testent iOS 17 augmente.

iOS 17, macOS 14, watchOS 10, iPadOS 17 et tvOS 17 devraient être annoncés à la WWDC en juin et publiés en septembre et octobre. Cette année, les mises à jour seraient également accompagnées du lancement du casque Reality Pro d’Apple, qui introduira un tout nouveau système d’exploitation dans la gamme Apple.

Apple n’a pas encore annoncé les dates de la WWDC. Nous ne savons pas non plus si la conférence sera un événement hybride en personne et virtuel comme l’année dernière, ou peut-être un retour à un événement entièrement en personne.

Voici un récapitulatif du moment où Apple a annoncé la WWDC au cours des dernières années :

2016 : 18 avril

2017 : 16 février

2018 : 13 mars

2019 : 14 mars

2020 : 13 mars

2021 : 30 mars

2022 : 5 avril

Méfiez-vous de cette fausse rumeur iOS 17

En raison de l’accent mis par Apple sur le casque Reality Pro et son logiciel, Bloomberg a signalé qu’iOS 17 comportera « moins de changements majeurs que prévu initialement ». La même chose s’appliquerait également à iPadOS 17 et macOS 17, qui, selon Gurman, porte le nom de code « Sunburst ».

Séparément, une fausse rumeur iOS 17 (à laquelle nous ne prendrons même pas la peine de créer un lien) fait le tour cette semaine. La rumeur provient d’un compte Twitter connu pour troller et inventer de fausses informations. Néanmoins, les fausses rumeurs ont été reprises par un certain nombre de autres médias.

La rumeur suggère qu’Apple a des « changements majeurs » en réserve pour l’application Home, des mises à jour de la « navigation » de l’application Music, et plus encore. Mais encore une fois, ces affirmations n’ont aucun poids.

Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits iOS 17 cette année ? Espérez-vous des surprises ou pensez-vous qu’Apple a plutôt raison de se concentrer sur le casque Reality Pro ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

