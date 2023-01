Grand Theft Auto Online a un exploit pour vous affecter

Grand Theft Auto Online fait maintenant face à un exploit. L’exploit ne fait que réinitialiser la progression du jeu des joueurs. Et les joueurs perdent leur monnaie du jeu. Non seulement cela, de nombreux comptes sont confrontés à des interdictions ou à la corruption.

L’origine principale de cet exploit est le mod de triche North Online GTA. Une exécution de code à distance a été lancée via le développeur.

Apparemment, il a le pouvoir d’affecter n’importe qui dans le jeu. De plus, le lobby multijoueur court le même risque que l’attaquant. De plus, les joueurs en ligne et sur PC sont exposés à des attaques potentielles.

Pourtant, les joueurs sur console sont en sécurité pour le moment. Rockstar, le développeur de GTA, n’en a pas encore parlé. Pour l’instant, l’entreprise accepte cela sur son Twitter Compte.

Auparavant, le développeur de North Grand Theft Auto Online avait supprimé les éléments offensants. Ils se sont excusés et ont publié sur leurs changelogs le message suivant :

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





« Mauvais jugement de ma part pour avoir ajouté ce public. »

Pénalités précédentes sur les tricheurs en ligne Grant Theft Auto :

Rockstar ne bloque pas sa communauté qui fabrique des mods de triche inoffensifs. Même les personnes qui diffusent des astuces et autres hacks affectent la concurrence dans le jeu. Maintenant, l’entreprise prévoit de les punir.

Une fois, Take-Two Interactive et Rockstar ont intenté des actions en justice contre des joueurs spécifiques. Les tricheurs sont maintenant confrontés à un défi de taille.

La société a réussi à imposer une lourde sanction pour les piratages d’argent infini. Le tricheur a été condamné à une amende de 150 000 $ pour avoir créé de mauvaises astuces. Par ailleurs, des honoraires d’avocat ont été condamnés à payer séparément.

Cette fois, les comptes corrompus doivent faire face à pire. Plusieurs joueurs disent qu’ils perdent toujours leur progression dans le jeu. Et ils perdent également leur monnaie dans le jeu. Pourtant, il existe une solution pour regagner leur match perdu.

La suppression d’un dossier « Rockstar Games » des documents Windows fonctionne bien. Cependant, vous devez le faire avant de recharger le jeu. Dans un tel scénario, nous vous suggérons d’arrêter de jouer à la version PC de Grand Theft Auto Online jusqu’à ce que la société corrige le bug.