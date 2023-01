Les Samsung Galaxy S22 sont mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier 2023

La mise à jour Android de janvier est déjà déployée sur les Samsung Galaxy S22 dans un grand nombre de régions du monde avec la version du micrologiciel S90xEXXS2BWA2.

Toute la série Galaxy S22

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de janvier 2023 sur ses meilleurs mobiles et c’est maintenant au tour de ses fleurons actuels, les Samsung Galaxy S22, Galaxy S2+ et Galaxy S22 Ultra.

Ainsi, comme le confirme SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à mettre à jour ces trois terminaux haut de gamme avec le dernier patch de sécurité Android, celui correspondant au mois de janvier.

Si vous possédez l’un des Galaxy S22, vous pouvez désormais télécharger la mise à jour de janvier 2023

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de janvier sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra dans quelques pays du monde, dont le Népal, l’Inde, le Sri Lanka, le Panama, Trinité-et-Tobago, le Nigéria, l’Afghanistan, l’Afrique du Sud et la Tunisie. , Australie, Turquie, Irak, Kenya, Israël, Égypte, Émirats arabes unis, Maroc, Arabie saoudite, Liban, Argentine, Bolivie et Pérou. De même, cette mise à jour devrait atteindre le reste des régions du monde dans les semaines à venir.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur le Galaxy 22 avec la version du firmware S90xEXXS2BWA2 et elle vient, comme il ne pouvait en être autrement, avec le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige plus de 50 problèmes de sécurité classés comme « haute vulnérabilité », parmi lesquels sont ceux qui affectent des fonctions telles que NFC, Samsung Knox ou Secure Folder.

Le Samsung Galaxy S22 a été mis sur le marché en février 2022 avec Android 12 à bord, à la fin de l’année dernière, ils ont reçu Android 13 avec One UI 5.0 et ils ont sécurisé trois autres mises à jour du système d’exploitation, jusqu’à Android 16, et des mises à jour de sécurité pour 5 ans de plus, jusqu’en 2027.

Si vous avez un Samsung Galaxy S22 dans l’un des pays indiqués ci-dessus, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de janvier 2023 maintenant disponibles

Si tel est le cas, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

