Windows 11 build 22623.1245 apporte l’enregistrement d’écran dans Snipping Tool for Insiders

Microsoft teste activement de nouvelles fonctionnalités pour son Windows 11 via divers programmes Insider. Et aujourd’hui, la société a déployé une nouvelle version d’aperçu sur le canal bêta. La dernière mise à jour du canal bêta est fournie avec la version 22623.1245 de Windows 11 Insider Preview. Sa version sans fonctionnalité est également disponible avec la version 22621.1245.

Il n’y a pas beaucoup de fonctionnalités dans la dernière version de prévisualisation, mais une nouvelle fonctionnalité qu’elle apporte sera très utile. Avec les dernières versions, les initiés du canal bêta reçoivent une nouvelle mise à jour de l’outil Snipping avec prise en charge des enregistrements d’écran. Oui, le même outil de capture est actuellement utilisé pour la capture d’écran. Le nouvel outil Snipping avec enregistrement d’écran est déployé avec la version 11.2212.24.0.

IMG : blog Windows

En plus de l’option d’enregistrement d’écran, la mise à jour de l’outil Snipping ajoute également la possibilité de faire une pause pendant une session d’enregistrement d’écran. Et aussi l’application recevant des améliorations de performances et de stabilité. La mise à jour contient un tas de corrections de bugs. Vous pouvez les consulter ci-dessous.

Correctifs dans la version 22623.1245

[Taskbar & System Tray]

Correction d’un crash ShellExperienceHost à fort impact lié à l’interaction avec les paramètres rapides.

[Task Manager]

Correction de quelques problèmes provoquant des plantages du gestionnaire de tâches.

Vous ne devriez plus avoir à faire en sorte que le Gestionnaire des tâches soit aussi large avant que le volet de navigation n’apparaisse.

Si la mise à l’échelle du texte a été augmentée, la zone de recherche ne devrait plus chevaucher le texte de la barre de titre.

Quelques ajustements ont été apportés pour résoudre les cas où le texte des boîtes de dialogue était coupé lorsque la mise à l’échelle du texte était augmentée.

Résout un problème où certaines parties de la barre de titre ne pouvaient pas être utilisées pour faire glisser la fenêtre.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.1245 & Build 22623.1245

Nouveau! Cette mise à jour a modifié l’expérience des mises à jour de prévisualisation de .NET Framework. Après avoir installé cette mise à jour, toutes les futures mises à jour d’aperçu (facultatives) de .NET Framework seront affichées dans Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives. Sur cette page, vous pouvez contrôler les mises à jour facultatives que vous souhaitez installer.

Nous avons corrigé un problème qui affectait le ReFS. Le problème a entraîné une utilisation élevée du pool non paginé, ce qui a épuisé la mémoire système.

Nous avons résolu un problème qui affectait la copie d’un réseau vers un lecteur local. La copie a été plus lente que prévu pour certains utilisateurs.

Nous avons résolu un problème qui empêchait les contrôleurs de domaine (DC) de Windows Server 2022 de répondre. Cela s’est produit lors du traitement des demandes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Nous avons corrigé un problème qui affectait une stratégie de groupe pour les toasts étendus.

Nous avons résolu un problème qui pouvait survenir lorsque l’éditeur de méthode d’entrée (IME) était actif. Les applications peuvent avoir cessé de répondre lorsque vous avez utilisé la souris et le clavier en même temps.

Nous avons résolu un problème qui affectait conhost.exe. Il a cessé de répondre.

Nous avons résolu un problème de conflit de ressources entre deux threads ou plus (connu sous le nom de blocage). Ce blocage affectait les applications COM+.

Nous avons résolu un problème qui affectait les appareils soumis au filtrage des adresses d’exportation (EAF) de Microsoft Exploit Protection. Certaines applications ont cessé de répondre ou ne se sont pas ouvertes. Ceux-ci comprenaient Microsoft Office et Adobe Reader.

Nous avons corrigé un problème qui vous empêchait de rechercher un fichier en fonction de son contenu.

Nous avons corrigé un problème qui affectait searchindexer.exe. Il vous a aléatoirement empêché de vous connecter ou de vous déconnecter.

Nous avons résolu un problème qui pouvait survenir lors de la conversion ou de la reconversion de kanji japonais à l’aide d’une application de jeu de caractères multi-octets (MBCS). Le curseur s’est peut-être déplacé au mauvais endroit lorsque vous avez tapé.

Nous avons modifié la façon dont vous avez activé la configuration du processeur de données de diagnostic Windows en vue de la limite de données EU Pour en savoir plus, voir Activer la configuration du processeur de données de diagnostic Windows.

Nous avons résolu un problème qui affectait mstsc.exe. Il a cessé de répondre lors de la connexion à une connexion RemoteApp et Desktop.

Nous avons corrigé un problème qui aurait pu affecter FindWindow() ou FindWindowEx(). Ils ont peut-être renvoyé la mauvaise poignée de fenêtre.

Nous avons résolu un problème qui affectait les fichiers image que vous avez trouvés en utilisant la recherche dans la barre des tâches. Ce problème vous a empêché d’ouvrir ces images.

Nous avons résolu un problème qui pouvait affecter les applications qui utilisaient Microsoft Edge WebView2 pour afficher du contenu. Les applications qui utilisaient WebView2 comprenaient Microsoft Office et l’application Widgets. Le contenu peut être apparu vide ou grisé.

Étant donné que la nouvelle mise à jour de prévisualisation est disponible en deux versions, 22621.1245 et 22623.1245, vous pouvez recevoir l’une des deux versions si vous êtes un initié dans le canal bêta. La version 22623.1245 de Windows 11 est livrée avec toutes les modifications et corrections de bugs, tandis que dans l’autre version, certaines modifications et corrections ne sont pas présentes.

Si vous avez reçu la version 22621.1245, vous pouvez facilement passer à l’autre version si vous le souhaitez. Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour Windows. Cliquez ensuite sur le bouton Télécharger et installer pour installer la nouvelle mise à jour sur votre PC. Si vous ne voyez pas la nouvelle version, cliquez sur Vérifier les mises à jour.

Articles Liés:

Source