Cela faisait 10 ans que si peu de téléphones portables étaient vendus comme aujourd’hui, que se passe-t-il ?

L’industrie des smartphones se contracte rapidement et, en 2022 fatidique, elle est revenue aux chiffres d’il y a dix ans, chutant d’environ 11 % d’une année sur l’autre.

Les magasins de téléphonie mobile n’ont jamais été aussi vides qu’en 2022.

Tous les rapports des derniers trimestres nous prévenaient déjà, mais jusqu’à présent nous n’avions vu aucune étude aussi poussée que celle de Canalys que nos confrères de TechCrunch nous ont fait partager, et dans laquelle une année 2022 moche est notée pour l’industrie des smartphones. . En fait, c’est que ça a été la pire année de toutes les dernières années.

La vérité est que cela fait presque une décennie qu’aussi peu de téléphones portables ont été vendus que l’année dernière, et pour montrer un bouton, car la baisse d’une année sur l’autre au quatrième trimestre de 2022 a atteint le chiffre significatif de 17% en comptant négatif que c’est là que se trouvent la campagne de Noël et les offres précédentes du Black Friday et similaires, qui concentrent l’essentiel des ventes de l’industrie.

Si ce n’était pas un indicateur très fiable, passons aux chiffres de toute l’année 2022, au cours de laquelle 11 % de smartphones ont été livrés en moins que sur l’ensemble de 2021, un parcours qui n’avait pas été trop soutenu non plus en raison de la pandémie et de tous les des problèmes d’approvisionnements qui lui sont arrivés… Ça ne s’annonce pas bien !

Apple est la seule marque mobile à avoir échappé à la récession… pour l’instant

Les experts de Canalys disent que nous vivons « des années extrêmement difficiles pour tous les fournisseurs », et c’est que le ralentissement des ventes mobiles avait déjà commencé en 2020, avec les premiers effets secondaires d’une pandémie qui a pratiquement arrêté toute production dans son élan. , à terme le principal fournisseur de composants et/ou de mobiles assemblés pour la quasi-totalité des constructeurs.

Aujourd’hui, la pandémie semble toucher à sa fin, mais le scénario de guerre, les tensions géopolitiques et l’inflation galopante ont fait que les vents n’ont pas changé et que la tendance reste négative. Canalys n’est pas non plus trop optimiste pour les mois à venir :

Il faudrait remonter à 2013 pour trouver des chiffres inférieurs, et à l’époque la situation du marché était très différente car de nombreuses technologies étaient encore émergentes.

Au cours du quatrième trimestre 2022, Apple est revenu dominer le marché, s’appuyant sur ses nouveaux arrivants iPhone 14 pour tirer un peu la voiture, bien que Samsung ait terminé numéro 1 si l’on prend toute l’année 2022 pour continuer à maintenir sa position de plus grand fabricant au monde. . . Et à l’exception de ces deux constructeurs, tous les autres ont été plongés dans des chutes, des baisses de leurs volumes d’affaires ou des baisses de leurs comptes de résultat.

El comportamiento ha sido extraño, según nos cuentan, y es que la industria experimentó un pequeño repunte cuando las restricciones de la cadena de suministros mejoraron, sobre todo a finales de 2021, revirtiéndose esa tendencia positiva en un 2022 que ha caído estrepitosamente hasta cifras de cela fait 10 ans.

L’incertitude économique et l’inflation demeurent, donc 2023 commencera à trembler en attendant de nouveaux produits phares, car la gamme moyenne et abordable est celle qui a le plus baissé en demande. Dans tous les cas, les augmentations d’intérêt et les problèmes économiques ne sont pas de bon augure pour les téléphones mobiles dont le prix dépasse largement les 1 000 euros.

Et vous, pensez-vous changer de mobile en cette année 2023 ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps :