Confirmation de Corning : son Gorilla Glass Victus 2 fait ses débuts avec le Galaxy S23

C’était un secret de polichinelle mais ce n’est plus un secret, car Corning a officiellement confirmé que le Samsung Galaxy S23 lancera sa dernière grande évolution des lunettes Gorilla Glass Victus.

Ce nouveau Gorilla Glass Victus 2 sera plus résistant aux rayures et améliorera ses performances contre les chocs.

La société new-yorkaise Corning avait déjà annoncé il y a quelques semaines son nouveau Gorilla Glass Victus 2, et évidemment nous savions tous instantanément que ces verres trempés chimiquement de nouvelle génération allaient décorer et protéger les nouveaux téléphones phares que Samsung nous présentait dans le premier déballé à partir de 2023.

En tout cas, nous avons dû attendre presque la présentation du dernier né de Samsung pour le savoir avec certitude, et c’est que ces jours-ci avant le lancement du Galaxy S23, des détails tels que la « plate-forme Snapdragon pour Galaxy » qui Qualcomm cuisine déjà avec les Sud-Coréens, en plus d’une confirmation qui ne vient pas de Samsung mais directement de Corning.

Et c’est qu’en effet, ce n’est plus officieux mais officiel que le Gorilla Glass Victus 2 sortira avec le Samsung Galaxy S23, qui veulent ainsi se protéger avec des matériaux de dernière génération, assurant également, comme dans le cas du puces exclusives Qualcomm, de présentent un avantage concurrentiel intéressant face à une concurrence de plus en plus féroce, qui devra attendre ces Victus 2.

Samsung Galaxy S23 : date de sortie, fonctionnalités, modèles et toutes les informations connues

La vérité est que l’annonce est indirecte, puisque Corning a rendu public son accord avec Samsung Electronics, disant que le Gorilla Glass Victus 2 apparaîtra avec le supposé « prochain mobile phare Galaxy », sans faire de références directes au S23.

Évidemment et compte tenu des délais, avec un Samsung Unpacked déjà évoqué mercredi 1er février, nul doute que le S23 sortira vainqueur avec la première taille de matériaux haut de gamme.

Corning affirme que ses nouvelles lunettes offrent une plus grande résistance avec très peu de compromis, même si c’est de la pure physique que si la résistance aux chocs est améliorée, la dureté est plus faible et donc la réponse aux rayures devrait être nettement pire.

En tout cas, la société basée à One Riverfront Plaza confirme que cette génération de Victus 2 se concentre principalement sur la résistance aux chutes, mais sans renoncer en aucun cas à la durabilité contre les rayures que nous connaissions déjà de son précédent verre trempé.

Pas en vain, les analyses indiquent que ces nouveaux verres Corning devraient résister aux chutes sur des surfaces rugueuses comme le béton d’environ 1 mètre de hauteur, et aux chutes sur l’asphalte d’une hauteur allant jusqu’à 2 mètres.

De plus, ce n’est pas une mince affaire que l’entreprise nord-américaine souhaite affirmer que ses Gorilla Glass Victus 2 contiennent près de 22% de matériaux recyclés, respectant ainsi en partie un cycle de production plus durable et contribuant à atténuer les énormes empreintes carbone qu’il laisse une industrie comme celle des smartphones. En fait, c’est que Corning a obtenu la certification Environmental Declaration Validation, et on nous dit que Samsung vantera également des matériaux plus verts lors de la présentation du Galaxy S23.

Y aura-t-il quelque chose que nous ne saurons pas à l’avance pour cet Unpacked 2023 ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps :