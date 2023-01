Apple stoppe le développement de sa puce Wi-Fi

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple travaille dur pour être indépendant en ce qui concerne le matériel de ses appareils. L’entreprise souhaite prendre le contrôle de certains composants et réduire la dépendance à des sociétés comme Qualcomm ou Broadcom. L’entreprise travaille sur des puces 5G qui vont se libérer de ses liens avec Qualcomm. Selon les rapports, Apple travaillait également sur une puce Wi-Fi qui devait faire ses débuts en 2024. Cependant, l’analyste réputé Ming-Chi Kuo déclare que le développement d’une telle puce a été interrompu. Selon lui, Apple va attendre « un moment ».

Apple stoppe le développement de ses puces Wi-Fi

Avec cette nouvelle, Broadcom restera le fournisseur de puces Wi-Fi pour Apple. L’entreprise avait probablement ses raisons, mais cela représente une merde majeure sur les plans. Pour rappel, Mark Gurman de Bloomberg pointait du doigt le lancement d’une nouvelle puce Wi-Fi + Bluetooth pour iPhone. Apple commencerait la transition vers ces puces en 2024 et remplacerait complètement les composants Broadcom d’ici 2025. Selon Kuo, l’arrêt indique la puce précédente avec la technologie Wi-Fi. La puce combinée Wi-Fi et Bluetooth est encore plus difficile, et jusqu’à présent, il n’y a pas de détails sur son développement.

Le plan directeur d’Apple consiste à combiner les puces Wi-Fi, Bluetooth et mobiles en une seule solution. Le modem mobile 5G est en développement depuis des années pour remplacer la solution de Qualcomm. Cependant, compte tenu des récents ajustements, nous ne savons pas ce qu’il adviendra de cette puce. Apparemment, Apple travaille également à remplacer les puces radiofréquences et les puces pour la recharge sans fil qu’elle obtient de Qualcomm. Comme nous l’avons dit en haut de cet article, l’entreprise travaille sans effort pour devenir indépendante.

Selon le rapport, le développement de la puce Wi-Fi est interrompu car Apple souhaite concentrer les ressources de conception de la puce sur la puce 3 nm pour les futurs iPhones. Kuo déclare que « des ressources de développement insuffisantes » retardent la production de masse des puces d’Apple. De plus, il déclare que les prochaines années seront risquées pour Apple d’utiliser ses puces Wi-Fi. Les normes changent et le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 sont les nouveautés. Ainsi, Apple attendra pour lancer un produit avec Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7 disponibles en standard.