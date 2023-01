Elon Musk identifie le plus grand rival de Tesla en Chine

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a avoué qu’il existe un constructeur automobile en Chine qui est susceptible d’être le rival le plus proche de Tesla, admettant que l’entreprise est en train de devenir très importante en Chine maintenant.

La fabrication de voitures électriques est en plein essor en Chine, car de nombreuses entreprises font de l’excellent travail. Les goûts de Nio, Xpeng et Li Auto sont tous les principaux fabricants de véhicules électriques en Chine. Ces entreprises fabriquent vraiment d’excellents véhicules électriques qui rivalisent avec les véhicules électriques Tesla à tous égards.

Cependant, tous ces noms ne donnent pas à Tesla une concurrence plus rude que la société soutenue par Warren Buffett, BYD. Rien qu’en 2022, BYD a vendu un total de 911 140 véhicules électriques à batterie dans le monde. Ce nombre double lorsque nous prenons en compte le nombre total de véhicules vendus. Avec les véhicules hybrides rechargeables, BYD a vendu au total 1,8 million de véhicules. Pendant ce temps, Tesla a également vendu un total de 1,31 million de véhicules dans le monde en 2022.

Elon Musk fait des déclarations prometteuses lors du Tesla Earning Call

Mercredi, lors de l’appel aux gains de Tesla, Elon Musk a répondu à une question sur le paysage concurrentiel des voitures électriques. Musk a répondu en disant: « Nous sommes ravis de l’avenir et, eh bien, ça va être génial. »

« Nous avons beaucoup de respect pour les constructeurs automobiles en Chine. Ce sont les plus compétitifs au monde. Ils travaillent le plus dur et ils travaillent le plus intelligemment. Donc, beaucoup de respect pour les constructeurs automobiles chinois avec lesquels nous sommes en concurrence », a déclaré Musk.

Il est allé plus loin en déclarant que «Et donc, si je devais deviner… probablement une entreprise hors de Chine est la plus susceptible d’être la deuxième après Tesla. Malgré le fait que l’équipe Tesla Chine est en train de gagner.

Selon les données de la China Passenger Car Association, la Tesla Model 3 était la cinquième voiture à énergie nouvelle la plus vendue en Chine en 2022. Les voitures de BYD et SAIC-GM-Wuling se sont vendues plus que la Tesla Model 3.

Dans le segment des véhicules utilitaires sportifs (SUV), le modèle Y est arrivé deuxième parmi les SUV électriques les plus vendus en Chine. Venir en premier n’est pas une autre marque mais un véhicule de BYD.

Tesla a fait face à plus de défis en Chine l’année dernière

Tesla a fait face à un certain nombre de défis en Chine l’année dernière. Cela inclut les perturbations liées au COVID-19 à l’usine de Shanghai en raison des politiques strictes de Covid et bien sûr de la pénurie de composants.

Malgré tout cela, Tesla a tout de même été contraint de baisser les prix de ses véhicules en raison des faibles ventes. Outre les constructeurs automobiles chinois qui mettent la marque américaine de véhicules électriques sur ses gardes, d’autres marques américaines et européennes introduisent également plus de concurrence.

Source / Via : CNBC