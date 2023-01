Le meilleur fond d’écran pour un Google Pixel 7 Pro est un Google Pixel 7 Pro

Une image officielle de Google qui a été envoyée en cadeau à certains Super Fans de ses Pixels montre tous ses composants avant d’être assemblés, et c’est un super fond d’écran.

Image de l’arrière du Google Pixel 7 Pro

Les Pixel 7 et 7 Pro sont les nouveaux paris de Google pour le haut de gamme. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà analysé à la fois le Pixel 7 original et plus tard sa version pro et, en général, nous avons pris beaucoup de place pour faire référence à ces appareils.

Dans les nouvelles que nous vous apportons à cette occasion, nous allons mettre l’accent sur les photos que Google prend de ses appareils démontés qui, selon ce que 9to5Google collecte, peuvent être superbes comme fond d’écran sur votre Pixel.

Il s’agit d’un Pixel démonté pièce par pièce

Comme on peut le voir sur la photo, la disposition des pièces a été disposée dans une sorte de grille 3×3. En haut à gauche, nous avons des vis, des câbles et le processeur Tensor G2. En continuant vers la droite à partir d’ici, nous trouvons l’écran et la bobine de charge sans fil.

Juste en dessous on retrouve les trois caméras, ainsi que la lentille frontale. Ces composants sont accompagnés du reste de la carte mère. Il convient de noter que l’image provient de Google, donc ce que nous trouvons sur cette photo est un Google Pixel 7 avant de passer par le processus d’assemblage. Cela nous permet de voir séparément les pièces arrière en métal et en verre, ainsi que les couvercles de l’appareil photo et le flash. Dans la dernière rangée, nous trouvons tout ce qui concerne la puissance de l’appareil et de l’écran.

Apparemment, Google envoyait des feuilles avec ce démontage à certains Super Fans de ses Pixels en décembre dernier. On ne peut nier qu’en tant que fond d’écran, il est très curieux. Là où cela peut être le mieux, c’est sur l’écran de verrouillage car, étant dépourvu d’icônes, il peut être mieux apprécié.

C’est dommage que Google ne fasse plus de publicité pour ces images, car s’ils les proposaient officiellement en ligne, nous sommes sûrs qu’elles auraient beaucoup de succès.

