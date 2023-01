Ce site vous permet de créer le smartphone Xiaomi de vos rêves : du processeur au moteur vibrant

Le dernier né de Xiaomi est une « étude » qui vous permet de créer un smartphone parfait, en sélectionnant ses fonctionnalités et ses composants

Le Xiaomi Dream Studio vous permet de créer votre smartphone Xiaomi parfait en sélectionnant ses composants et ses fonctionnalités

Et si Xiaomi vous confiait la mission de créer son prochain smartphone star ? Ce serait probablement une grande responsabilité sur vos épaules, mais vous pouvez toujours imaginer comment vous combineriez les différents composants pour finir par construire le smartphone Xiaomi de vos rêves.

En fait, maintenant vous n’avez même plus besoin de l’imaginer. La société a lancé un curieux outil interactif appelé « Xiaomi Dreams 2.0 », qui vous permet de créer votre propre smartphone Xiaomi virtuel en choisissant les différents composants et fonctionnalités qu’il devrait avoir.

Le projet a été lancé par la division Xiaomi en Russie, bien qu’il puisse être utilisé depuis n’importe quel pays. Il possède une interface intuitive qui vous guidera à travers les différentes étapes de votre objectif de construire le téléphone Xiaomi ultime.

Construisez le smartphone Xiaomi parfait avec Xiaomi Dreams 2.0

Tout au long du processus de création du smartphone, il est possible de choisir les différents composants, à partir d’aspects liés à l’écran, tels que la technologie, la résolution ou le taux de rafraîchissement ; le matériau de construction et sa finition, le processeur préféré, la position du lecteur d’empreintes digitales, le type de moteur de vibration et bien plus encore.

Selon les caractéristiques choisies, l’appareil appartiendra à l’une ou l’autre gamme. En fait, à la fin du processus, Xiaomi montre certains smartphones de son catalogue avec des spécifications similaires au modèle qui vient d’être créé.

En tenant compte des composants choisis, il sera également possible de voir le prix estimé du téléphone en roubles et en dollars, ainsi qu’une ventilation des composants les plus chers qui ont été utilisés.

Il est possible de construire autant de smartphones que vous le souhaitez, et pour les sauvegarder, il vous suffit de vous connecter à notre compte Xiaomi. De cette manière, tous les concepts seront stockés dans un album virtuel, auquel il sera possible de revenir à tout moment pour modifier n’importe quel aspect des appareils.

Constructeur de smartphone Xiaomi Dreams 2.0

