La tablette OnePlus Pad tant attendue sera également présentée le 7 février

OnePlus diversifie son catalogue, et il semble que lors de l’événement « Cloud 11 » du 7 février, nous rencontrerons également sa première tablette, la OnePlus Pad.

Affiche promotionnelle pour l’événement OnePlus ‘Cloud 11’, qui se tiendra à New Delhi le 7 février.

Des chansons de sirène ont été entendues autour d’une tablette OnePlus dans tous les caucus pendant longtemps, et il ne serait pas surprenant maintenant que OnePlus veuille diversifier son catalogue de produits en tirant parti du potentiel d’OPPO, notamment en tenant compte du fait que les smartphones Ils ont été dans le marasme ces derniers temps.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas trop de détails sur une tablette qui a fait l’objet de fuites à plusieurs reprises, lorsque OnePlus a déposé sa marque, et dont on a beaucoup parlé sans révéler aucun aspect important de matériel, de logiciel, de conception ou approche… Et oui, c’est une chose étrange venant d’un OnePlus très porté à la hype médiatique !

En tout cas, sur le microsite dédié à l’événement ‘Cloud 11’ qui se tiendra à New Delhi le 7 février prochain, on peut déjà voir que le constructeur de Shenzhen présentera les OnePlus 11 et OnePlus 11R, les véritables écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 2 et le téléviseur OnePlus TV 65 Q2 Pro, révélant plus de surprises avec un What’s More très révélateur.

Cloud 11 – Un événement de lancement OnePlus

Avec le marché du mobile en déclin, de plus en plus de constructeurs ciblent les tablettes

En fait, le slogan qui accompagne ce What’s More est que OnePlus aura des « boîtes de toutes formes et de toutes tailles », avec une silhouette qui rappelle sans aucun doute une tablette et qui a fait penser qu’effectivement le OnePlus Pad Il sera être la grande surprise de l’événement.

Cette information est également confirmée par certaines des fuites les plus courantes sur la scène mobile chinoise, de sorte que la confirmation semble très crédible et fiable à toutes fins utiles.

Que peut-on attendre du OnePlus Pad

Eh bien, en termes de design, nous avons un rendu dévoilé depuis longtemps qui ne montre pas grand-chose de plus qu’un carré avec un écran OnePlus reconnaissable, d’apparence symétrique et avec des bords assez marqués qui, cependant, correspondent au design de n’importe quel courant tablette.

Cet aspect est confirmé par la silhouette du teaser, donc une autre information qui semble fiable.

Du matériel et de la concentration, nous supposons que l’idée de OnePlus n’est pas de rivaliser avec le haut de gamme ou parmi les plus performants et premium de l’industrie, mais plutôt d’avoir un produit équilibré qui peut être dans les foyers de la majorité des utilisateurs qui cherchent à renouveler votre tablette comme principal appareil de consommation multimédia à la maison.

Ainsi, il faut s’attendre à ce que le OnePlus Pad soit une tablette de taille moyenne, avec un matériel équilibré et des prix plus modérés, qui chercherait à devenir le favori de la majorité au sein d’un catalogue Android qui a aujourd’hui peu d’options modernes.

Évidemment, nous serons attentifs au cas où plus de détails arriveraient dans les prochains jours, alors ne vous déconnectez pas trop car ces débuts de 2023 arrivent chargés de nouveautés.

