Conseils pour obtenir de meilleures réponses avec ChatGPT

Les réponses que le chatbot ChatGPT d’OpenAI est capable de produire sont impressionnantes. Cependant, en enrichissant vos questions, vous pouvez aller encore plus loin et obtenir des réponses meilleures et plus précises.

Le robot conversationnel ChatGPT, développé par OpenAI, fait la une des journaux depuis fin novembre, date à laquelle il est passé en bêta publique gratuite. Son intelligence artificielle est déroutante, et pour cause. L’outil, auquel vous pouvez parler comme vous le feriez avec un être cher, est capable de débattre comme un humain le ferait afin de répondre à presque toutes vos questions en quelques secondes.

Le talent du chatbot OpenAI est cependant probablement dû au fait que ses concepteurs l’ont entouré de connaissances soigneusement choisies. La qualité de l’outil, et plus précisément les résultats qu’il fournit, est à la fois déroutante et étonnante. Il y aura un avant et un après en raison de l’énorme révolution technologique déclenchée par ChatGPT.

ChatGPT change le monde de la recherche sur le Web

ChatGPT a conquis le monde en quelques semaines et de nombreux professionnels l’utilisent désormais régulièrement pour les affaires. Ce sont eux qui ont découvert l’allié parfait pour terminer leur travail dans le chatbot OpenAI, notamment en créant des portions entières de code à la volée (d’un niveau souvent très avancé) pour terminer leurs projets en développement. Les développeurs ne vous diront pas le contraire.

Mais ChatGPT n’est qu’une machine. Certes, un robot très performant, mais qui interprète littéralement les instructions. Il suit les seules instructions que vous lui donnez (invites) pour vous répondre. Et même si les réponses reçues sont pour la plupart pertinentes, elles peuvent ne pas être précises et naturelles.

Il est parfois important d’affiner la demande initiale en la contextualisant, en lui apportant des éclaircissements, en lui demandant de la développer, voire de la reformuler afin de s’assurer d’obtenir le meilleur résultat possible. Le ChatGPT, généralement créatif, reprendra là où il s’était arrêté en développant sa réponse et en ajoutant les informations que vous lui avez fournies. Ces suggestions, qui peuvent sembler évidentes, peuvent vous aider à maîtriser plus rapidement l’outil, en particulier si vous commencez tout juste à l’utiliser.

Conseils pour utiliser ChatGPT pour obtenir de meilleures réponses

1. Donnez du contexte

Même si cela peut sembler évident, donner à ChatGPT plus de contexte avec vos instructions se traduira par des réponses considérablement plus courtes. ChatGPT va droit au but et donne la meilleure réponse lorsque vous lui posez une question. ChatGPT personnalisera sa réponse à ce que vous avez demandé en fournissant un peu de contexte à votre demande.

2. Assurez-vous que votre demande est claire et précise

Ce point a un impact important sur la réponse. Vous devez être aussi précis et direct que possible dans votre question, et assurez-vous de fournir un contexte pour ChatGPT. Incluez autant de détails dans votre requête que nécessaire. Chaque signal que vous donnerez et chaque clarification que vous apporterez sera pris en compte par ChatGPT pour produire une réponse totalement conforme à ce que vous avez demandé.

3. Si vous estimez que sa réponse est insuffisante, demandez-lui d’élaborer

Les réponses produites par ChatGPT manquent parfois de spécificité. N’ayez pas peur de demander au chatbot d’élaborer ou de terminer sa réponse précédente afin de poursuivre la conversation. ChatGPT poursuivra ensuite en complétant sa réponse initiale par de nouvelles informations.

4. Demander à ChatGPT de reformuler sa réponse

Vous pouvez sans doute demander à ChatGPT de reformuler sa réponse initiale si vous n’êtes pas convaincu par celle-ci. Vous pouvez accomplir cela sans modifier votre demande initiale. Aussi, il vous suffit de lui demander de répondre dans des termes plus simples, d’éviter d’utiliser des formulations que vous trouvez trop complexes, voire de répondre comme si vous étiez un enfant. Suivant vos indications, le chatbot reprendra la parole et modifiera sa parole précédente pour la rendre plus compréhensible.

5. Demander que le format ChatGPT réponde ou réponde d’une manière particulière

En plus d’être une source d’information quasiment illimitée, ChatGPT peut modifier son discours en prenant un accent particulier. Vous pouvez, par exemple, lui demander de réagir d’une manière digne d’une personne ou d’un auteur célèbre. Le Chabot peut également modifier les réponses en produisant des éléments tels que des tableaux et des listes à puces. Vous pouvez même lui ordonner de réagir d’une certaine manière, par exemple en imitant le style d’écriture d’un auteur bien connu ou en ressemblant à une personne célèbre.

Comment tirer le meilleur parti de ChatGPT

Comme nous l’avons mentionné, ChatGPT est un modèle de langage puissant développé par OpenAI qui peut être utilisé pour une grande variété de tâches de traitement du langage naturel, telles que la génération de texte, la traduction et la réponse aux questions. Cependant, pour tirer le meilleur parti de ce chatbot, il est important de comprendre comment l’utiliser et interagir correctement avec lui.

Pour tirer le meilleur parti de ChatGPT, essayez de fournir des invites claires et spécifiques lorsque vous posez une question ou faites une demande. Plus vous fournirez de contexte et d’informations, mieux ChatGPT sera en mesure de comprendre et de répondre à votre demande. De plus, vous pouvez affiner le modèle pour des tâches spécifiques. Ou utilisez-le en combinaison avec d’autres outils ou modèles pour obtenir des résultats encore meilleurs.

L’un des éléments clés à garder à l’esprit lors de l’utilisation de ChatGPT est de fournir des questions claires et spécifiques. Ceci est particulièrement important lorsque vous posez une question ou faites une demande. Plus vous pouvez fournir de contexte et d’informations, mieux le modèle sera en mesure de comprendre et de répondre. Par exemple, au lieu de simplement demander « Quel temps fait-il aujourd’hui ? ». Vous pourriez demander « Quelle est la température actuelle et les prévisions pour Los Angeles, Californie ? ».

Une autre façon de tirer le meilleur parti de ChatGPT consiste à affiner le bot pour des tâches spécifiques. Le modèle pré-formé a été formé sur un grand ensemble de données. Mais il peut être adapté pour être encore plus performant sur des tâches spécifiques en l’ajustant sur un ensemble de données plus petit et plus pertinent pour cette tâche. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le modèle pour la traduction linguistique. Vous pouvez l’affiner sur un ensemble de données de textes parallèles dans les langues source et cible.

De plus, vous pouvez utiliser ChatGPT en combinaison avec d’autres outils ou modèles pour obtenir des résultats encore meilleurs. Par exemple, vous pouvez l’utiliser en combinaison avec un modèle d’analyse des sentiments pour déterminer le sentiment d’un morceau de texte généré par ChatGPT. Ou utilisez-le en combinaison avec un modèle de reconnaissance d’entités nommées pour extraire des informations spécifiques du texte.

Enfin, il est important de garder à l’esprit que ChatGPT est un modèle d’apprentissage automatique. Et en tant que tel, il n’est pas parfait et peut faire des erreurs ou produire des réponses absurdes. Soyez prêt à filtrer, modifier ou post-traiter la sortie du modèle et gardez toujours à l’esprit le contexte.

En conclusion, ChatGPT est un modèle de langage puissant qui peut être utilisé pour une grande variété de tâches de traitement du langage naturel. Pour tirer le meilleur parti de ce modèle, il est important de fournir des questions claires et spécifiques, d’affiner le modèle pour des tâches spécifiques et de l’utiliser en combinaison avec d’autres outils ou modèles. Avec une utilisation et un post-traitement appropriés, ChatGPT peut être un outil précieux pour n’importe quelle tâche.