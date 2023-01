Samsung Galaxy A54 5G : de nouveaux détails dévoilés sur le prochain best-seller de la firme coréenne

Une nouvelle fuite du support My Smart Price révèle que le Samsung Galaxy A54 sera équipé d’une grosse batterie d’au moins 5000 mAh avec une charge rapide de 25W.

Le design complet du Samsung Galaxy A54 5G en bleu

Malgré le fait que nous attendons tous le lancement de la nouvelle série Galaxy S23, la société coréenne ne se concentre pas uniquement sur ces terminaux, car elle travaille également à commercialiser son nouveau smartphone de franchise dans le milieu de gamme, un Samsung Galaxy A54 5G dont nous avons déjà dévoilé son design et certaines de ses caractéristiques.

Et bien voilà, une récente fuite vient de dévoiler de nouveaux détails sur le prochain best-seller de Samsung, que nous détaillerons ci-dessous.

Dévoilé plus de fonctionnalités du Samsung Galaxy A54 5G

Comme nous l’a confirmé My Smart Price, le Samsung Galaxy A54 5G a été vu sur le site Web de certification FCC (Federal Communications Commission) avec le numéro de modèle SM-A546.

Ainsi, ce passage par la FCC confirme que le Samsung Galaxy A54 5G sera équipé d’une batterie d’une capacité nominale de 4 095 mAh, ce qui indique qu’il aura une capacité réelle d’au moins 5 000 mAh. De même, cet organisme de certification révèle également que le numéro de modèle de l’adaptateur de charge est EP-TA800, confirmant que la batterie du nouveau Galaxy A54 5G disposera de la technologie de charge rapide de 25 W.

De plus, comme vous pouvez le voir dans les images que nous vous laissons sur ces lignes, cette liste FCC révèle également que le Samsung Galaxy A54 5G ne manquera pas non plus de connectivité, puisqu’il aura Bluetooth LE, Wi-Fi 6 et NFC .

Comme pour le reste des spécifications du Samsung Galaxy A54 5G et selon les fuites précédentes, le Samsung Galaxy A54 5G aura un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution HD + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et avec un Exynos 1380 huit- processeur principal qui Il sera accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Nous savons déjà combien coûtera le Samsung Galaxy S23 en France

Dans la section photographique, le Galaxy A54 5G misera sur un système de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps :