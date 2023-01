POCO X5 et POCO X5 Pro: les caractéristiques des prochains best-sellers POCO sont divulguées

POCO finalise déjà les détails de sa première grande présentation de l’année. C’est ce que nous savons.

La conception du POCO X4 Pro, sur laquelle sera basé le modèle de nouvelle génération qui sera présenté en 2023

La prochaine génération de smartphones phares POCO approche à grands pas. Avec le début de la nouvelle année, la sous-marque Xiaomi finalise déjà les détails pour montrer au monde les nouveaux modèles de la famille POCO X, qui, selon les dernières rumeurs, seront composées des POCO X5 et POCO X5 Pro .

Mais il n’y a aucune raison d’attendre pour connaître les nouvelles que cette famille d’appareils apportera avec elle. Une fuite de dernière minute, provenant d’un célèbre magasin d’électronique en ligne bulgare, a révélé les détails des nouveaux smartphones de la société chinoise, dont la présentation, à ce jour, semble imminente.

Les caractéristiques des POCO X5 et POCO X5 sont dévoilées avant leur présentation

À partir du POCO X5, il convient de mentionner que l’appareil conservera le même processeur Qualcomm Snapdragon 695 qui était déjà présent dans la génération précédente, et aura un écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz .

Bien que les nouveautés de sa conception n’aient pas été révélées, on s’attend à ce que l’appareil ait la certification IP54 qui garantira sa résistance à la poussière et à l’eau.

Selon les données divulguées, il comprendra un système de caméra dirigé par un capteur de 48 mégapixels, accompagné d’un capteur de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’une caméra macro de 2 mégapixels.

À tout cela, il faut ajouter une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W, MIUI pour POCO comme couche de personnalisation et des configurations de 6 ou 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage.

Il y a plusieurs nouvelles choses à dire sur le POCO X5 Pro, la plus importante étant le saut que représente le processeur Qualcomm Snapdragon 778G en termes de performances et d’efficacité par rapport au Snapdragon 695 présent dans le précédent POCO X4 Pro.

Nous avons toujours deux configurations de mémoire et de stockage : 6 + 128 et 8 + 256 Go. Les deux modèles seront livrés avec un slot microSD, et leur système d’exploitation sera basé sur Android 12, avec MIUI pour les personnalisations POCO.

POCO misera une fois de plus sur un appareil photo principal de 108 mégapixels, apparemment identique à celui du modèle de l’an dernier. Le plus grand changement à cet égard serait la possibilité d’enregistrer des vidéos à une résolution 4K.

Nous avons à nouveau une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge de 67 W, une résistance à l’eau et un écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une résolution Full HD+.

Pour l’instant, la date de présentation des nouveaux smartphones POCO reste un mystère, mais elle ne devrait pas tarder à être annoncée étant donné que les appareils ont déjà reçu diverses certifications et semblent atteindre les bases de données de divers distributeurs dans le monde. Par conséquent, il semble que nous n’aurons plus qu’à attendre quelques semaines avant de connaître toutes les nouvelles de la nouvelle série X5.

