Les Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip3 reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour Android de janvier est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip3 aux États-Unis avec les versions de firmware F707USQS3GWA1, F916U1UEU2IVLA et F711USQS3EWA2, respectivement.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier 2023

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de janvier 2023 sur ses meilleurs mobiles et c’est donc maintenant au tour de trois terminaux de la série Galaxy Z, les Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip3.

Comme ils nous le disent de SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à mettre à jour ces trois appareils pliables avec le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois de janvier 2023.

La mise à jour Android de janvier arrive sur le Galaxy Z Flip 5G, le Galaxy Z Fold2 et le Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip3 aux États-Unis ont déjà commencé à recevoir la mise à jour Android de janvier avec les versions de firmware suivantes : F707USQS3GWA1, F916U1UEU2IVLA et F711USQS3EWA2.

Dans chacun des trois cas, cette nouvelle mise à jour de sécurité inclut le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige plus de 50 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un bon nombre de bugs généraux d’interface et d’application native et améliore les performances de ces terminaux.

Les Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip3 exécutent actuellement Android 13 avec One UI 5.0 et tous les trois devraient passer à One UI 5.1 au cours des prochains mois, car ce nouveau logiciel est publié avec le nouveau Galaxy. S23 le 1er février.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle est déjà arrivée en entrant dans les paramètres de votre smartphone et en accédant à la section Mise à jour logicielle.

Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de janvier 2023 maintenant disponibles

Dès que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile Samsung avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps :