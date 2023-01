EveryNASA, l’appli pour avoir les meilleures photos de l’espace en fond d’écran

Avec EveryNASA, vous pouvez changer votre fond d’écran tous les jours avec une image spatiale à très haute résolution.

EveryNASA vous permet d’utiliser certaines des meilleures photos de la NASA comme fond d’écran

Amoureux de l’espace, vous êtes sur le point de découvrir votre nouvelle application préférée. EveryNASA est une application gratuite pour Android qui vient d’arriver sur le Google Play Store, qui vous permet d’accéder à certaines des meilleures images de l’espace extra-atmosphérique partagées par la NASA, pour les utiliser comme fond d’écran mobile.

L’application dispose d’une interface simple et facile à utiliser et fournit des photos haute résolution entièrement gratuites.

Fonds d’écran de l’espace : de la NASA à votre mobile

L’application en question est l’œuvre d’un utilisateur de Reddit, qui a publié l’application sur Google Play dans le but de partager avec le monde les photos que la NASA met à la disposition de tous, recadrées et optimisées pour être utilisées comme fond d’écran sur nos appareils.

Étant donné que la NASA met à jour sa base de données d’images presque quotidiennement, il existe un nombre infini de photos pouvant être utilisées comme fond d’écran. La galerie d’images vous permet d’enregistrer des photos en tant que favoris, de les partager, de les télécharger ou de les définir comme fond d’écran. De plus, pour les plus curieux, une brève explication de chaque image et l’histoire de comment et où elle a été prise est incluse.

De plus, il offre quelques options intéressantes, comme la possibilité de rechercher des photos qui ont été prises à une date précise.

Concernant l’application elle-même, il faut dire qu’elle a un design soigné et intuitif, et qu’elle offre la fonction de changer automatiquement le fond d’écran tous les jours. Sans aucun doute, c’est un must pour tout amateur d’espace.

EveryNASA est entièrement téléchargeable gratuitement via Google Play et n’inclut aucune fonctionnalité payante d’aucune sorte. Cependant, il inclut la publicité occasionnelle.

Télécharger sur Google Play | ChaqueNASA

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps :