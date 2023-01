Apple est dans une "guerre silencieuse" avec Goolge pour supprimer vos services iOS

D’anciens ingénieurs d’Apple ont déclaré que la firme de Cupertino travaillait discrètement depuis un certain temps pour couper tout lien avec Google dans l’œuf, en utilisant une attaque à trois volets.

Bientôt, les services Google ne pourraient plus être présents sur iOS.

Qu’Apple soit en désaccord avec Google depuis un certain temps n’est pas une surprise. La rivalité entre les deux sociétés remonte à l’époque de la première version d’Android, lorsque Steve Jobs a déclaré que le système d’exploitation était une « copie d’iOS » et est allé jusqu’à déclarer la « guerre thermonucléaire » à Google. Comme exemple de cette guerre, nous avons la haine de la bulle verte… bien que plus tard, ils aient copié des fonctions d’Android.

Nous ne voulons cependant pas entrer dans l’évaluation du non-sens corporatif de l’un et de l’autre. Nous serions ici jusqu’à demain et ce n’est pas l’objectif de cet article. Ce qu’il est intéressant de noter, c’est que, selon le Financial Times, Apple mène depuis un certain temps une guerre beaucoup moins publique pour prendre ses distances avec les services de Google.

Apple veut que le Big G sorte d’iOS

Selon la source, d’anciens ingénieurs de la marque Cupertino affirment que le constructeur est déterminé à séparer ses produits des services Google. Pour ce faire, l’entreprise multiplie les efforts dans la guerre en améliorant les services iOS et en luttant contre Google sur trois fronts : les cartes, la recherche et la publicité en ligne.

Selon certaines informations, le géant de la pomme croquée s’efforce avec Apple Maps de pouvoir se débarrasser de Google Maps. Sans aller plus loin, Apple a récemment annoncé une fonctionnalité permettant aux entreprises de revendiquer leurs emplacements numériques. Cette fonctionnalité s’appelle Business Connect et fonctionne de la même manière que Google Maps grâce à son partenariat avec Yelp, mais à la différence que Business Connect peut offrir des fonctionnalités uniques à iOS. Par exemple, Apple Pay pourrait être intégré à Apple Maps.

Entre Apple Maps ou Google Maps, les utilisateurs sont clairs

En ce qui concerne la recherche, Apple travaille depuis un certain temps sur un outil connu en interne sous le nom de « Apple Search ». Cet outil pourrait être quelque chose de très important, puisqu’il impacterait directement les 92% de part de marché de Google au sein des moteurs de recherche. Cependant, Google verse à Apple des milliards de dollars pour être l’option par défaut, donc le déménagement pourrait être risqué.

Enfin, l’attaque d’Apple contre le secteur de la publicité en ligne repose sur la construction d’un tout nouveau réseau publicitaire pour y faire face. Cela permettra à l’entreprise de modifier la manière dont les publicités sont diffusées aux utilisateurs d’iPhone, tout en permettant à Apple de bloquer les collecteurs de données tiers.

Un iOS fonctionnerait-il sans Google ?

Tout semble indiquer qu’en effet, Apple se rapproche de la rupture de ses liens avec Google dans ses systèmes d’exploitation mobiles. C’est sans doute un mouvement qui demande beaucoup de courage ; de nombreux utilisateurs ont une certaine « dépendance à google » à laquelle il est très difficile d’échapper (je le sais par ma propre expérience).

Cela rend la question inévitable : iOS peut-il survivre sans Google ? C’est très facile de penser que si quelqu’un a les ressources financières pour essayer et réussir, c’est bien eux, mais n’oublions pas que Microsoft disposait de ressources tout aussi puissantes pour essayer de faire fonctionner Windows Phone sans le Big G… et l’expérience n’a pas marché bien.

Avec iOS, la même chose pourrait arriver. Vous pouvez proposer autant d’alternatives que vous le souhaitez à l’utilisateur, mais les services établis sont très difficiles à remplacer. Peu importe la qualité de ces alternatives, il est très difficile d’effacer le « oui, c’est bien, mais… » de l’esprit des utilisateurs.

Le temps dira ce qui se passera. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre et voir comment les événements se déroulent.

