Ce Samsung Galaxy ultra bon marché est également mis à jour avec le correctif de sécurité de janvier

La mise à jour Android de janvier est déjà déployée sur les Samsung Galaxy A12 aux États-Unis avec la version de firmware A125U1UES5CWA2.

Le Samsung Galaxy A12 dans ses trois teintes disponibles

Alors que nous approchons de la fin du premier mois de 2023, Samsung continue de mettre à jour la grande majorité de ses mobiles, dont ceux de la famille Galaxy A, avec le dernier patch de sécurité Android, celui correspondant au mois de janvier 2023.

Ainsi, après avoir lancé la mise à jour Android de janvier sur le Galaxy A53, voilà que la firme coréenne a également commencé à la déployer sur l’un des téléphones les moins chers de son catalogue, le Samsung Galaxy A12.

Le Samsung Galaxy A12 reçoit sa première mise à jour de sécurité semestrielle

Le mois dernier, le Samsung Galaxy A12 a reçu le correctif de sécurité de décembre 2022 et donc, ce que l’on attendait le moins, c’est qu’il s’agisse de sa dernière mise à jour de sécurité trimestrielle, puisque le géant coréen a décidé de rétrograder ce terminal vers un programme de mises à jour semestrielles. .

En ce sens, nous venons d’apprendre, grâce à SamMobile, que les modèles débloqués du Samsung Galaxy A12 des opérateurs américains AT&T, Cricket, Comcast, Cellular South, Dish, Sprint, T-Mobile, Verizon, US Cellular et Xfinity Mobile Ils ont déjà commencé à recevoir leur première mise à jour de sécurité de 2023, qui vient avec la version du firmware A125U1UES5CWA2.

Cette nouvelle mise à jour apporte aux Galaxy A12 aux États-Unis le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige plusieurs dizaines de failles de sécurité d’importance « élevée » et quelques problèmes de sécurité, dont ceux affectant des fonctionnalités comme Samsung Knox, Secure Folder ou Galaxy Store.

Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de janvier 2023 maintenant disponibles

Le Samsung Galaxy A12 a été lancé en novembre avec Android 10 basé sur One UI 2.0 et dispose actuellement d’Android 12 avec One UI 4.1.1, qui sera sa dernière mise à jour majeure du système d’exploitation, car il ne recevra pas Android 13. continuent d’arriver, ce sont des mises à jour de sécurité semestrielles jusqu’en 2025.

