Le mariage entre Samsung et Qualcomm va plus loin : en 2024 il y aura un "Muflier pour Galaxy" exclusif

Ce n’est pas encore officiel, mais ils nous disent qu’un programme appelé « Snapdragon Mobile Platform for Galaxy » est en cours et nous apportera des chipsets Qualcomm exclusifs pour Samsung.

Qualcomm et Samsung ont découvert que la vie est meilleure lorsque nous sommes mélangés.

Les puces Samsung Exynos 2200 n’étaient pas bonnes, et le fait qu’elles soient dès le départ derrière le Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm a été un frein tout au long du parcours 2022 pour un Samsung qui, en plus, a vu comment la lithographie 4 nanomètres de TSMC les dépassait de loin, prenant leur sortir les couleurs, et sûrement faire changer de stratégie le géant sud-coréen pour cette année.

Sans surprise, il semblerait que la firme de Séoul ait renoncé à ses Exynos, du moins dans la coupe la plus premium, et après des années de plaintes et de demandes des utilisateurs, tous les Samsung Galaxy S profiteront du Snapdragon 8 Gen2 également avec une version vitaminée et exclusive. variante rien que pour eux.

En fait, alors que la puce haut de gamme de Qualcomm dispose d’un modèle SM8550-AB codant pour tous les produits phares présentés à ce jour par d’autres fabricants, dans le cas de Samsung, nous parlons de Qualcomm SM8550-AC qui sont en effet exclusifs. , et ont leur processeur légèrement overclocké pour gagner en puissance au prix de températures plus élevées et d’une plus grande consommation d’énergie.

Samsung Galaxy S23 : date de sortie, fonctionnalités, modèles et toutes les informations connues

En 2024, il y aura un « Muflier pour Galaxy » développé entre Qualcomm et Samsung

En tout cas, nous sommes venus ici pour parler du Galaxy S24 avant même que le Galaxy S23 ne soit présenté, alors comme les amis de GSMArena l’avaient anticipé, nous devons confirmer que le mariage entre Samsung et Qualcomm ne restera pas une chose temporaire, mais il continuera dans le temps et nous apportera une « Snapdragon Mobile Platform for Galaxy » qui sera exclusive mais encore inédite pour le moment.

En fait, la fuite @UniverseIce nous a dit que TM Roh, président et directeur commercial de MX (Mobile eXperience) chez Samsung Electronics, parlera de cette plateforme dans le prochain Unpacked, offrant plus de détails sur ce que seront les prochaines puces de coupe premium. de Samsung, conçu avec Qualcomm basé sur le Snapdragon 8 Gen3 selon toute probabilité.

Il reste encore beaucoup de choses à confirmer, mais il semblerait qu’en 2024 nous verrons une nouvelle « Snapdragon Mobile Platform for Galaxy » qui permettra à Samsung de profiter du meilleur de Qualcomm également exclusivement adapté pour son Galaxy.

Reste à savoir ce qu’ils nous disent de Samsung sur ces accords, et ce que l’on peut attendre de l’avenir des Exynos maintenant que leurs mobiles et tablettes phares misent déjà tout sur Qualcomm.

Il restera également à se demander si l’exclusivité de ce Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AC sera permanente, et si le Snapdragon 8+ Gen2 aura quelque chose à voir avec cette édition overclockée dont Samsung profitera dès le début, lors de sa présentation. de retour dans la seconde moitié de l’année.

Beaucoup dans l’air, mais très intéressant, donc pour l’instant on va se contenter du fait que Samsung a finalement abandonné son Exynos décrié et permet à tous les utilisateurs du monde entier d’acheter le modèle le plus performant de ses mobiles phares.

➡️ Samsung Galaxy S24 apportera un processeur Qualcomm exclusif

Découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps :