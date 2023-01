iOS 16.3 corrige le bug embêtant de CarPlay qui a cassé Find My support dans Siri

iOS 16.3 a été mis à la disposition de tous lundi, avec des fonctionnalités phares telles que la prise en charge des clés de sécurité pour les identifiants Apple et la prise en charge du HomePod de deuxième génération. La mise à jour comprenait également une poignée de corrections de bugs et d’améliorations, y compris un correctif pour un bug embêtant de CarPlay.

La version initiale d’iOS 16 l’année dernière a introduit une poignée de bugs liés à l’intégration de Siri avec CarPlay. Certains de ces problèmes ont été corrigés dans iOS 16.1 et iOS 16.2, mais certains bugs ont persisté et quelques bugs supplémentaires sont apparus.

L’un de ces bugs a empêché Siri dans CarPlay de s’intégrer correctement à l’application Find My. Si vous demandez à Siri de localiser quelqu’un via Find My, il répondra et dira qu’il n’a pas pu le faire pendant que vous conduisez. Il s’agissait d’un changement par rapport aux versions précédentes d’iOS, qui permettaient aux utilisateurs de demander à Siri les commandes de base de Find My tout en conduisant.

Dans les notes de publication d’iOS 16.3, Apple a confirmé que la mise à jour résout « les problèmes où les requêtes Siri dans CarPlay peuvent ne pas être comprises correctement ». C’était un point assez vague, laissant beaucoup se demander ce qu’Apple entendait exactement par « peut ne pas être compris correctement ».

Comme repéré sur Reddit et confirmé par Netcost-security.fr, iOS 16.3 inclut en effet un correctif pour l’utilisation de la fonction Localiser d’Apple pendant la conduite. Vous pouvez maintenant demander à Siri où se trouve quelqu’un, et l’assistant répondra correctement avec l’emplacement de cette personne. Ceci, bien sûr, dépend du fait que cette personne ait accepté de partager sa position avec vous via Find My.

Il s’agit d’un correctif petit mais utile pour les utilisateurs de CarPlay. La possibilité d’interagir avec Find My en conduisant est très utile pour savoir si d’autres personnes sont en route ou sont déjà arrivées à un endroit spécifique.

Avez-vous remarqué d’autres corrections de bugs CarPlay dans iOS 16.3 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

