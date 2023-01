Apple ajuste les valeurs de reprise : les valeurs Mac augmentent, les valeurs iPhone diminuent

Apple a une fois de plus ajusté les prix de reprise de plusieurs de ses appareils. La société le fait de temps en temps en réponse aux valeurs du marché et à la sortie de nouveaux produits. Cette fois, Apple a ajusté les prix de reprise de l’iPhone, du Mac et de l’Apple Watch, tandis que les valeurs de reprise de l’iPad sont restées les mêmes.

Apple dit :

Il est facile d’échanger votre appareil éligible contre un crédit pour votre prochain achat ou d’obtenir une carte-cadeau Apple que vous pouvez utiliser à tout moment. Si votre appareil n’est pas éligible au crédit, nous le recyclerons gratuitement. Peu importe le modèle ou l’état, nous pouvons le transformer en quelque chose de bon pour vous et bon pour la planète.

Tarifs d’échange d’iPhone :

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les baisses de prix de reprise cette fois-ci ont principalement eu un impact sur les nouveaux modèles d’iPhone d’Apple, la valeur de nombreux appareils plus anciens restant la même (via MacRumeurs):

iPhone 13 Pro Max – Jusqu’à 570 $ (au lieu de 650 $)

iPhone 13 Pro – Jusqu’à 470 $ (au lieu de 550 $)

iPhone 13Jusqu’à 400 $ (au lieu de 450 $)

iPhone 13 mini – Jusqu’à 350 $ (au lieu de 380 $)

iPhone 12 Pro Max – Jusqu’à 400 $ (au lieu de 480 $)

iPhone 12 Pro – Jusqu’à 330 $ (au lieu de 400 $)

iPhone 12 – Jusqu’à 300 $ (identique)

iPhone 12 mini – Jusqu’à 250 $ (identique)

iPhone SE (2e génération) – Jusqu’à 100 $ (identique)

iPhone 11 Pro Max – Jusqu’à 280 $ (au lieu de 330 $)

iPhone 11 Pro – Jusqu’à 230 $ (au lieu de 250 $)

iPhone 11 – Jusqu’à 200 $ (identique)

iPhone XS Max – Jusqu’à 200 $ (identique)

iPhone XS – Jusqu’à 160 $ ​​(identique)

iPhone XR – Jusqu’à 150 $ (identique)

iPhone X – Jusqu’à 130 $ (identique)

iPhone 8 Plus – Jusqu’à 100 $ (identique)

iPhone 8 – Jusqu’à 75 $ (identique)

iPhone 7 Plus – Jusqu’à 50 $ (au lieu de 60 $)

iPhone 7 – Jusqu’à 40 $ (identique)

Prix ​​de reprise Apple Watch :

Apple Watch Series 7 : Jusqu’à 160 $ ​​(un augmenter à partir de 155 $)

à partir de 155 $) Apple Watch Series 6 : jusqu’à 105 $ (identique)

Apple Watch SE : jusqu’à 65 $ (au lieu de 70 $)

Apple Watch Series 5 : jusqu’à 75 $ (au lieu de 80 $)

Apple Watch Series 4 : jusqu’à 45 $ (contre 45 $)

Prix ​​de reprise Mac :

MacBook Pro : jusqu’à 670 $ (un augmenter à partir de 630 $)

à partir de 630 $) MacBook Air : jusqu’à 460 $ (un augmenter à partir de 440 $)

à partir de 440 $) MacBook : jusqu’à 110 $ (un augmenter à partir de 100 $)

à partir de 100 $) iMac Pro : jusqu’à 600 $ (identique)

iMac : jusqu’à 530 $ (identique)

Mac Pro : jusqu’à 1 250 $ (identique)

Mac mini : jusqu’à 340 $ (un augmenter à partir de 305 $)

Sur le site Web de reprise d’Apple, vous pouvez vérifier les valeurs de reprise de tous les appareils Apple. Vous pouvez afficher une version archivée des pages ici, pour comparer les valeurs au fil du temps.

